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عربي-دولي

حاكم فلوريدا: إتّهام ترامب منافٍ للقيم الأميركية

Lebanon 24
30-03-2023 | 21:00
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انتقد رون ديسانتيس، المنافس الأبرز لدونالد ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات 2024 الرئاسية، أمس الخميس توجيه الاتهام للرئيس السابق، واصفاً الأمر بأنه "منافٍ للقيم الأميركية".
وقال حاكم فلوريدا ديسانتيس، حيث مقرّ إقامة ترامب، إنه "لن يساعد في طلب تسليمه بالنظر إلى الظروف المشكوك فيها للائحة الاتهام التي وصفها بأنها جزء من أجندة سياسية".
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