في أقل من 24 ساعة... قصف إسرائيلي جديد يستهدف دمشق

استهدفت صواريخ فجر الجمعة مواقع في جنوب غرب دمشق، ما أسفر عن أضرار مادية، على ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا متهمة إسرائيل بشنها.

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وهذه ثاني ضربة إسرائيلية قرب دمشق في أقل من 24 ساعة، إذ كان عسكريان سوريان قد أصيبا في قصف إسرائيلي فجر الخميس قرب العاصمة السورية.ونقلت سانا الجمعة عن مصدر عسكري قوله إنه "في تمام الساعة الثانية عشرة و17 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المواقع في ريف دمشق".كما أضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عددا منها"، مشيرا إلى أن "العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".وكانت سانا أشارت قبيل ذلك إلى أن "دوي انفجارات سمع الجمعة بعد منتصف الليل في محيط دمشق".واستهدفت الصواريخ الإسرائيلية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان مواقع عسكرية للنظام السوري والقوات الموالية لإيران في جنوب غرب دمشق.وأضاف المرصد أن الصواريخ دمرت مستودعا للأسلحة والذخيرة، من دون أن يتحدث عن وجود إصابات.هذا ونفذت إسرائيل ست غارات جوية في سوريا هذا الشهر وفقا للمرصد.