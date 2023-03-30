صفقة أسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية.. هذا ما كشفته واشنطن

أكد البيت الأبيض، أن لديه أدلة جديدة على أن روسيا تتطلع مرة أخرى إلى كوريا الشمالية للحصول على أسلحة لتأجيج الحرب في أوكرانيا، وهذه المرة في صفقة من شأنها أن تزود بيونغيانغ بالأغذية والسلع اللازمة في المقابل.

Advertisement

إلى هذا، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، "كجزء من هذه الصفقة المقترحة، ستتلقى روسيا أكثر من عشرين نوعا من الأسلحة والذخيرة من بيونغيانغ. كما نتفهم أن روسيا تسعى لإرسال وفد إلى كوريا الشمالية، وأن روسيا تعرض على كوريا الشمالية طعاما مقابل ذخيرة".

في السياق، حددت الولايات المتحدة الخميس هوية رجل سلوفاكي زعمت أنه ينشط كوسيط في جهود روسيا لشراء أسلحة وذخائر من كوريا الشمالية لدعم حربها على أوكرانيا.



وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن أشوت مكريتشيف البالغ 56 عاما من براتيسلافا شارك في ترتيب صفقات بيع ومقايضة مع كوريا الشمالية لشحن "أكثر من عشرين" نوعا من الأسلحة والذخائر إلى روسيا بين أواخر عام 2022 وأوائل 2023.



وأضافت الوزارة أن بيونغ يانغ كانت تحصل في المقابل على أموال نقدية وطائرات تجارية وسلع ومواد خام.