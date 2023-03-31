للمرة الثالثة.. قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في العراق (فيديو)

وصل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، أمس الخميس، إلى العراق.

وأظهرت مقاطع مصورة قاآني وهو بين جموع من المعزين في تأبين نجل محمد باقر الحكيم بالنجف.

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كما ذكرت مصادر مطلعة أن "قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، يوجد حاليا في العراق"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأضافت أن القائد الإيراني "شارك مساء أمس الخميس بمجلس تأبين صادق الحكيم في النجف الأشرف".

وكان رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم أعلن في بيان يوم الأربعاء، تأبين صادق الحكيم، نجل محمد باقر الحكيم".

وتعد هذه الزيارة الثالثة لقائد "فيلق القدس" إلى العراق عقب تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، بعد زيارته الثانية في كانون الثاني 2023، والأولى في تشرين الثاني 2022.(العربية)