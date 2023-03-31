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عربي-دولي

ما حجم سيطرة كييف على مدينة باخموت؟ مسؤول اوكراني يكشف

Lebanon 24
31-03-2023 | 01:00
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أكد مستشار الرئاسة الأوكرانية سيرغي ليشتشنكو أمس الخميس أن كييف لم تعد تسيطر سوى على ثلث مدينة باخموت التي تشهد معارك عنيفة منذ أشهر في شرق أوكرانيا.

 

وقال ليشتشنكو خلال مؤتمر صحافي بثه حساب الرئاسة على تلغرام أن "أوكرانيا تسيطر على ثلث باخموت، كما أكد المراقبون الدوليون".

 

لكنه نفى أن تكون القوات الروسية تحاصر المدينة مثلما سبق أن أكد مسؤول محلي موال لروسيا.

 

وأعلن قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية في 20 آذار الجاري أن عناصره الذين يقاتلون في الصفوف الأمامية في هذه المعركة يسيطرون على "حوالي 70 بالمئة" من باخموت.

 

وباتت باخموت البالغ عدد سكانها قبل الحرب حوالي 70 ألف نسمة، رمزا للمعركة بين الروس والأوكرانيين للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية، بفعل طول المعركة الجارية حولها والخسائر الفادحة التي لحقت بالطرفين.

 

وتقدمت القوات الروسية في الأشهر الأخيرة في شمال المدينة وجنوبها فقطعت عددا من طرق الإمدادات الأوكرانية وسيطرت على القسم الشرقي منها.

 

وأعلن "معهد دراسة الحرب" الأميركي الأربعاء الماضي أن القوات الروسية تسيطر على حوالي 65 في المئة من باخموت بعدما تقدمت في الأيام الخمسة الماضية ولا سيما في الشرق.(سكاي نيوز)

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