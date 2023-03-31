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عربي-دولي

بعد قرار اتهام ترامب.. هكذا علّق الجمهوريون

Lebanon 24
31-03-2023 | 02:00
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عقب تصويت هيئة المحلفين الكبرى في منهاتن على إدانة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بشأن دفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، وجهت انتقادات له في أوساط الحزب الجمهوري.

 

واعتبر رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفين مكارثي أمس الخميس أن قرار توجيه الاتهام إلى دونالد ترامب ألحق بالبلاد "أضرارا لا يُمكن إصلاحها".

 

وقال مكارثي إن المدعي العام في منهاتن الديمقراطي ألفين براغ "أضرّ ببلادنا بشكل لا يمكن إصلاحه، في محاولة للتدخّل في انتخاباتنا الرئاسية".

 

وأضاف "الشعب الأميركي لن يتسامح مع هذا الظلم، ومجلس النوّاب سيُحاسب ألفين براغ واستغلاله غير المسبوق للسلطة".

 

وانتقد رون ديانتيس، المنافس الأبرز لترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات 2024 الرئاسية، أمس الخميس توجيه الاتهام للرئيس السابق واصفا الأمر بأنه "منافٍ للقيم الأميركية".

 

وأكد ديسانتيس حاكم فلوريدا حيث مقر إقامة ترامب أنه "لن يساعد في طلب تسليمه بالنظر إلى الظروف المشكوك فيها" للائحة الاتهام التي وصفها بأنها جزء من "أجندة سياسية".

 

كذلك علقت حاكمة ولاية أيوا، كيم رينولدز، قائلة: "لائحة اتهام دونالد ترامب زائفة".

 

ماذا قال ترامب بعد توجيه الاتهامات الجنائية إليه؟

وعلق ترامب على الاتهامات التي وجهتها هيئة محلفين له، أمس الخميس، بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات ممثلة إباحية.

 

وبحسب مراسل نيويورك تايمز، فإن ترامب وصف الاتهام بأنه "اضطهاد سياسي وتدخل في الانتخابات".

 

وجدد ترامب تأكيده بعدم صحة الاتهامات قائلا: "أنا بريء تماما".

 

وذكر بيان صدر عن ترامب أن "الديمقراطيين كذبوا وخدعوا، لكنهم الآن فعلوا ما لا يمكن تصوره، توجيه اتهام إلى شخص بريء تماما".

 

وندد ترامب بـ"ملاحقة سياسية ستأتي بنتائج عكسية" على جو بايدن.(سكاي نيوز)

 

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