اليابان تحظر تصدير مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية إلى روسيا

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أعلنت اليابان، حظر تصدير مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية إلى روسيا في أحدث عقوباتها رداً على غزو موسكو لأوكرانيا.وقالت وزارة التجارة اليابانية، ان الصادرات المحظورة تشمل الصلب والألومنيوم والصناعات الجوية بما في ذلك الطائرات المسيرة، وآلات البناء ومحركات السفن ومعدات الاختبار والأجهزة البصرية.وأضافت الوزارة، في بيان، أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 7 نيسان.