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عربي-دولي

وزير خارجية اليابان إلى الصين السبت في أول زيارة منذ 3 سنوات

Lebanon 24
31-03-2023 | 03:00
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يتوجه وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي إلى بكين، السبت، على ما أعلنت طوكيو، الجمعة، في أول زيارة يجريها وزير خارجية ياباني للصين منذ كانون الأول 2019.

وخلال زيارته، التي تستغرق يومين، يلتقي هاياشي خصوصاً نظيره تشين جانج وفقاً لبيان أصدرته وزارة الخارجية اليابانية.
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