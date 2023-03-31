أبرز تكتيكات بوتين للحرب الإلكترونية.. وثائق مُسربة تكشف الكثير

كشف تقرير غربي جديد أبرز التكتيكات التي يتبعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومته للحرب الإلكترونية، وذلك بعد الهجمات السيبرانية التي طالت عدة قطاعات في أوروبا خلال الفترة الماضية بالتزامن مع تصاعد التوتر مع روسيا على خلفية العملية العسكرية التي أطلقتها على الأراضي الأوكرانية.

ففي وثائق سربها مبلغون عن مخالفات في حرب أوكرانيا، أكدوا أن لدى زعيم الكرملين شركة استشارية خاصة في موسكو تعزز الحرب الإلكترونية، وتدعم عمليات القرصنة والهجمات على البنية التحتية.

هدفه: السيطرة على الإنترنت

ولفتوا إلى أن تلك الوثائق مرتبطة بمجموعة القرصنة الروسية الشهيرة "Sandworm"، موضحين أن البرنامج الروسي يهدف إلى السيطرة على الإنترنت ونشر المعلومات المضللة، وفقاً لصحيفة "الغارديان".

كما ذكروا أن مقر الشركة غير واضح، إلا أنه يقع في الضواحي الشمالية الشرقية لموسكو. وقالوا أيضاً إنه بمثابة "مركز أعمال"، توجد بجواره كتل سكنية حديثة ومقبرة قديمة متجولة تعتبر موطنا لنصب تذكارية تعود للحرب.

هجمات متبادلة بين روسيا وأميركا

ويتكون المبنى من 6 طوابق، وفيه جيل جديد يساعد العمليات العسكرية الروسية عبر أسلحة أكثر تطوراً من تلك التي كانت في عصر بطرس الأكبر، قوامها أدوات قرصنة وتضليل.

وثائق سرية تكشف

كذلك كشفوا أن وراء ذاك المركز أيضاً مهندسو برمجيات يشغلون الأنظمة، وهم موظفون في NTC Vulkan.

أما ظاهريا، فيبدو وكأنه شركة عادية استشارية للأمن السيبراني عادية.

في حين كشف تسريب ملفات سرية من الشركة عن عملها في تعزيز قدرات الحرب الإلكترونية لفلاديمير بوتين.

وأكدت آلاف الصفحات من الوثائق السرية كيف عمل مهندسو فولكان مع وكالات الجيش والاستخبارات الروسية لدعم عمليات القرصنة، وتدريب العملاء قبل الهجمات على البنية التحتية الوطنية، ونشر المعلومات المضللة وأقسام التحكم في الإنترنت.

اتهام لروسيا بشن هجمات على شركات أميركية

كما أن عمل الشركة مرتبط بجهاز الأمن الفيدرالي أو FSB، وكالة التجسس المحلية، ووكالة الشعب العملياتية والاستخباراتية للقوات المسلحة، والمعروفة باسم GOU و GRU و SVR ، ومنظمة الاستخبارات الأجنبية الروسية.

أبرز الشركات والأدوات

وتربط إحدى الوثائق بـ أداة Vulkan للهجوم الإلكتروني مع مجموعة القرصنة الشهيرة Sandworm، والتي قالت الحكومة الأميركية إنها تسببت مرتين في انقطاع التيار الكهربائي في أوكرانيا، وعطلت الألعاب الأولمبية في كوريا الجنوبية، وأطلقت NotPetya البرنامج الخبيث الأكثر تدميراً اقتصادياً في التاريخ.

ويقوم برنامج Scan-V الذي يحمل الاسم الرمزي، بالبحث في الإنترنت عن نقاط الضعف، ثم يتم تخزينها بعد ذلك لاستخدامها في الهجمات الإلكترونية المستقبلية.

وهناك نظام آخر، يُعرف باسم Amezit، يرقى إلى مستوى مخطط لمراقبة الإنترنت والتحكم فيه في المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا، كما يتيح التضليل عبر ملفات تعريف مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

أما النظام الثالث، فمبني من Vulkan - Crystal-2V - هو برنامج تدريبي للعاملين الإلكترونيين في الأساليب المطلوبة لإسقاط البنية التحتية للسكك الحديدية والجو والبحر.

وينص ملف يشرح البرنامج على أن مستوى سرية المعلومات المعالجة والمخزنة في المنتج هو" سري للغاية".

كذلك هناك ملفات فولكان، التي يعود تاريخها من 2016 إلى 2021، وتم تسريبها من قبل مبلّغ مجهول غاضب من الحرب الروسية في أوكرانيا.

ولعل مثل هذه التسريبات من موسكو تكون عادة نادرة للغاية، إلا أنه وبعد أيام من العملية العسكرية في شباط 2022، اتصل المصدر بصحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية وقال إن GRU و FSB "يختبئون وراء" "فولكان".

وقال المُبلغ عن المخالفات حينها، إن الناس يجب أن يعرفوا مخاطر ما يجري، موضحين أنهم قرروا كشف الأمور تزامنا مع العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وأضافوا أن الشركة تقوم بأشياء سيئة، خصوصا أن المصدر شارك لاحقا البيانات ومزيد من المعلومات مع شركة Paper Trail Media الاستقصائية الناشئة ومقرها ميونيخ.

ثم بعد أشهر قام صحافيون يعملون في 11 منفذا إعلاميا، بما في ذلك "الغارديان" و"واشنطن بوست" و"لوموند"، بالتحقيق في الملفات في كونسورتيوم بقيادة Paper Trail Media و Der Spiegel، فأكدت 5 وكالات استخبارات غربية أن ملفات فولكان تبدو أصلية.

ولم تستجب الشركة والكرملين لطلبات متعددة للتعليق، إلا أن تسريبات الحرب الإلكترونية تثبت أن الجيش الروسي يتبنى عقلية الشرطة السرية.(العربية)