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رغم الإقالة.. وزير الدفاع الإسرائيلي لا يزال يمارس مهامه!

Lebanon 24
31-03-2023 | 04:30
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يواصل وزير الدفاع الإسرائيلي عمله المعتاد حتى، أمس الخميس، رغم إعلان رئيس الوزراء إقالته، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين لم تكشف هويتهم.

 

وبحسب ثلاثة مسؤولين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت يواصل عمله المعتاد مثل الموافقة على المهام العسكرية والاجتماع مع وكالة المخابرات وتفتيش وحدة الكلاب العسكرية وتحية وزير أذربيجاني زائر، علاوة على إجراء تحديث أمني، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو وقادة عسكريين آخرين.

 

على الرغم من أن الحكومة أعلنت إقالته في بيان من سطر واحد، الأحد الماضي، إلا أن نتنياهو لم يرسل إليه خطابا رسميا يؤكد رحيله، بحسب ما قالت وزارة الدفاع.

 

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء، أمس الخميس، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن مستقبل غالانت وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

 

ويواجه نتانياهو معضلة وضعها لنفسه: إذا مضى قدما في إقالة غالانت، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الاضطرابات في الشوارع وبين صفوف الجيش، وإذا سمح لوزير الدفاع بالبقاء، فقد يتسبب ذلك في صدام داخل ائتلافه الحاكم.

 

وكان نتنياهو، أقال وزير الدفاع، يوآف غالانت، وهو أحد حلفائه في الائتلاف الحاكم بعدما طالب الأخير، مساء السبت الماضي، بتجميدٍ لمدة شهر لآلية تعديل النظام القضائي الذي تسعى إليه الحكومة.

 

وبعد إعلان الإقالة، توجه آلاف المتظاهرين، حسب الشرطة، إلى شارع كابلان وسط تل أبيب، مركز الاحتجاجات التي تحدث كل أسبوع منذ أن قدمت الحكومة في كانون الثاني مشروع قانون الإصلاح الذي يُقسّم البلاد.

 

ولا يزال نتانياهو يتمتع بأغلبية في البرلمان حتى لو مضى قدما في إقالة وزير الدفاع، لكن محللين يقولون إن رئيس الورزاء يشعر بالقلق من تأكيد الإقالة؛ لأنه قد يزعج القادة العسكريين ويخاطر بموجة أخرى من الاضطرابات ويزيد من قلق إدارة بايدن على اعتبار أن وزير الدفاع يعد جهة اتصال رئيسية.(الحرة)

 

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