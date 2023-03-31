كيف علّق ترامب على توجيه محلفين اتهامات جنائية إليه؟





وقال مراسل نيويورك تايمز، إن ترامب وصف الاتهام بأنه "اضطهاد سياسي وتدخل في الانتخابات".

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وجدد ترامب تأكيده بعدم صحة الاتهامات قائلا: "أنا بريء تماما". علق الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على الاتهامات التي وجهتها هيئة محلفين له، يوم الخميس، بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات ممثلة إباحية.وقال مراسل نيويورك تايمز، إن ترامب وصف الاتهام بأنه "اضطهاد سياسي وتدخل في الانتخابات".وجدد ترامب تأكيده بعدم صحة الاتهامات قائلا: "أنا بريء تماما".

من جانبها، أشارت محامية ترامب إلى أنها غير متأكدة من موعد تسليم ترامب لنفسه.



وأكد محامو ترامب أنهم سيحاربون بقوة في المحكمة ضد الاتهامات.



وأفاد بيان صدر عن ترامب بأن "الديمقراطيين كذبوا وخدعوا، لكنهم الآن فعلوا ما لا يمكن تصوره، توجيه اتهام إلى شخص بريء تماما".



وندد ترامب بـ"ملاحقة سياسية ستأتي بنتائج عكسية" على جو بايدن.



وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد قالت يوم الخميس إن هيئة محلفين كبرى في مانهاتن وجهت اتهامات لترامب بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات ممثلة إباحية.