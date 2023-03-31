بعد توجيه التهم لترامب.. ما هي الخطوات التالية في المحكمة؟

سيؤدي توجيه الاتهامات من قبل هيئة محلفين للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يوم الخميس، بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، لبدء محكمة جنائية ذات خصوصية كبيرة.
وعندما يتم توجيه الاتهام إلى شخص ما، تظل التهم سرية حتى مثول المدعى عليه لأول مرة في المحكمة أحيانا.
وذكر تقرير لشبكة "سي إن إن" عن الإجراءات التي ستتم في المحكمة الخاصة بقضية ترامب، أن التهم التي وافقت عليها هيئة المحلفين ضده ليست علنية حاليا.
ونقلت "سي إن إن" عن المدعي العام في مانهاتن، ألفين براغ، قوله: "سنصدر توجيهات لاحقا عند تحديد تاريخ المحاكمة".
الظهور الأول
عادة تتخذ ترتيبات مع المتهمين أو محاميهم لتسليم أنفسهم، أو يسلم المتهمون أنفسهم طواعية لسلطات إنفاذ القانون.
ومع مثولهم لأول مرة أمام المحكمة، عادة ما يتم تسجيل المتهمين وأخذ بصمات أصابعهم.
ونقلت "سي إن إن" عن مصادر قولها، إنه من المرجح أن يسمح لترامب بتسليم نفسه طواعية.
وفي حال الظهور الأول لترامب أمام المحكمة باعتبار أنه بمثابة توجيه اتهام، فمن المتوقع وقتها أن يطلب محاميه التماسا.
ووقتها تتم مناقشة شروط الإفراج مثل قيود السفر أو الحجز في المنزل، ويتم إبلاغ المتهم بحقوقه.
وغالبا ما يحضر محامو الحكومة والمدعى عليهم أيضا في هذه المرحلة من إجراءات المحكمة.