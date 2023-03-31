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عربي-دولي

كان يُشاهد فيلماً مخلا بالآداب خلال جلسة مناقشة ميزانية الدولة.. فيديو محرج يورط نائباً!

Lebanon 24
31-03-2023 | 02:55
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غضب شعبي اندلع بالهند خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب جاداب لال ناث، وهو أحد أعضاء الحزب الحاكم، الذي مازال دون مساءلة على فعلته التي هزّت الأوساط في بلاده، وسط مطالبات بمعاقبته فوراً.

 

فيديو ورّطه

الحكاية بدأت من مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورّط النائب المذكور بعدما ضبط وهو يشاهد فيلماً إباحياً أثناء جلسة رسمية للبرلمان تناقش ميزانية الدولة.

 

وما زاد الطين بلة أن السياسي غادر الجلسة بعد انتهائها من دون مساءلة، كما لم يتم استدعاؤه من قبل السلطات حتى اللحظة.

 

في حين طالبت أصوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض عليه والتحقيق معه، وفقا لصحيفة "India Today".

غضب شعبي هندي بعد رصد أحد أعضاء الحزب الحاكم وهو يشاهد مواد إباحية على جواله خلال جلسة مناقشة ميزانية الدولة.

السياسي (جاداب لال ناث) غادر الجلسة بعد انتهائها دون مسائلة ولم يتم استدعاؤه حتى اللحظة حسب الخبر، والهنود يطالبون بالقبض عليه والتحقيق معه.

Courtesy: India Today pic.twitter.com/P94097egwI

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انتقادات لاذعة

يشار إلى أن هذه الواقعة أثارت غضبا شديدا في البلاد، حيث طالبت المعارضة بإنزال أقسى العقوبات على النائب.

 

ورأى زعيم المعارضة أنيمش ديبارما أن النائب شوّه سمعة الجميع، في إشارة منه إلى المسوؤلين في البلاد.

 

كما لفت إلى أن استخدام الهواتف المحمولة محظور تماما في مثل هذه التجمعات.

 

رغم ذلك، أكد رئيس البرلمان بيسواباندو سين أنه لم يتلق شكوى بعد بشأن هذه القضية، موضحا أن الأمر انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يمكنه التعليق دون شكوى رسمية، حينها سيتحقق ويتصرف وفقا لقواعد الجمعية.(العربية)

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