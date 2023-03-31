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عربي-دولي

ماذا أظهرت أحدث صورة ملتقطة من السماء عن سد النهضة؟

Lebanon 24
31-03-2023 | 03:04
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لم تتوقف التوترات والخلافات بين الدول المعنية بملف سد النهضة خلال الأشهر الأخيرة، خصوصاً بعد أن أعلنت إثيوبيا الانتهاء بنسبة 90% من إجمالي عملية البناء على نهر النيل، إلا أن تطورات جديدة طرأت على القضية.
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فقد كشفت صورة بالأقمار الصناعية التقطت، أمس الخميس، عن انخفاض منسوب بحيرة سد النهضة بشكل بطيء وتوقف التوربينات.

خصم الحصص من مصر والسودان
كما أكدت الصورة استمرار انخفاض منسوب بحيرة سد النهضة وابتعادها عن سد السرج ببطء.

وأظهرت أيضاً عدم تشغيل التوربينين، إلا أن هذا الأخير قد يكون صدفة أثناء مرور القمر الصناعي أعلى سد النهضة، حيث أنهما يعملان ساعات قليلة يوميا، ووفقا لخبير المياه المصري، عباس شراقي.

إلى ذلك، أوضحت صور حقلية للسد خلال الأيام الماضية ارتفاع الممر الأوسط بمقدار 5 إلى 6 أمتار ليصبح المستوى 605 م.
أما بوابة التصريف الشرقية فمازالت مفتوحة، وتعتبر المنفذ الوحيد الآن لمرور المياه، إلا أنها تمرر فقط 20 مليون م٣/يوم وليس بكامل طاقتها 50 مليون م٣/يوم، نتيجة التحكم في بوابة التصريف.

وتمر تلك التصريفات دون فائدة لإثيوبيا، لكنها تصبر السودان على اعتبار أن النيل الأزرق يحوي مياهاً.
في حين ستخصم المياه التي تصل السودان ومصر من إيراد الموسم القادم قبل بدء التخزين الرابع.

كما سيستمر هذا النظام حتى النصف الثاني من أيلول القادم، أي إلى حين فيضان المياه من أعلى الممر الأوسط بعد انتهاء التخزين الرابع بكمية تعادل ما تم تخزينه خلال الثلاث سنوات الماضية.

توترات منذ سنوات لم تتوقف
يشار إلى أن إثيوبيا تبني سد النهضة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011.
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