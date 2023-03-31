هل الولايات المتحدة قادرة على مواجهة أخطر تهديد منذ الحرب الباردة؟

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لقد كان شهرا صعبا لقيادة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للعالم الحر. فبحسب موقع "ذا ناشونال انترست" الأميركي، "أولاً، جاء اجتماع القمة الذي استمر ثلاثة أيام بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. على الرغم من أن كلا الزعيمين تجنب مناقشة التحالف العسكري الرسمي، إلا أن محادثاتهما حول "التعاون في مجال التفاعل العسكري التقني" كانت بمثابة دليل آخر على أن الصين وروسيا تعملان معًا لإزاحة الولايات المتحدة كقوة عظمى رائدة في العالم، وفرض نظام عالمي شمولي جديد. ويبدو أن البيت الأبيض غير متأكد من كيفية الرد".وتابع الموقع، "ثم جاء الهجوم الذي شنته مسيّرة إيرانية الأصل على منشأة عسكرية أميركية في سوريا، مما أسفر عن مقتل مقاول أميركي وإصابة سبعة آخرين، وهي نفس المسيّرات التي تزودها إيران لروسيا في حربها في أوكرانيا. مرة أخرى، بدت الإدارة غير متأكدة من كيفية الرد، على الرغم من أن الهجوم يجعل من المؤكد أن تحالف الأمر الواقع بين روسيا والصين يضم قوة ثالثة تتبع المنهج الإصلاحي، وهي إيران. فاتفاق التطبيع الذي توسطت فيه الصين بين إيران والسعودية؛ وخطتها للسلام المكونة من اثنتي عشرة نقطة لأوكرانيا وروسيا؛ وتقديمها المساعدات لروسيا مقابل الطاقة الروسية، حتى عندما تستثمر بكين بكثافة في صناعة الطاقة الإيرانية؛ والتقدم المطرد لإيران نحو تطوير اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة بمساعدة روسيا في الوقت الذي تزود فيه الأخيرة إيران أيضًا بأسلحة إلكترونية هجومية، كل ما سبق يظهر أن محور بكين - موسكو - طهران أصبح الآن حقيقة واقعة كاملة".وأضاف الموقع، "في الوقت نفسه، ركز فريق بايدن على دعم أوكرانيا والقلق بشأن حرب محتملة مع الصين على تايوان. في حين أن دعم أوكرانيا والدفاع عن تايوان أمران مهمان، فمن الواضح أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تطوير استراتيجية عالمية أوسع لمطابقة التهديد العالمي الذي يشكله هذا المحور الجديد. لحسن الحظ، فإن الولايات المتحدة في وضع قوي لتنفيذ تلك الاستراتيجية، من خلال الجمع بين الدول الديمقراطية المتقدمة باعتبارها ترسانة للديمقراطيات، بموازاة ترسانة الديمقراطية التي سادت ضد محور سابق في الحرب العالمية الثانية - هذه المرة من أجل ردع الحرب بدلاً من خوضها".وبحسب الموقع، "في الواقع، يمكن لاتفاقية AUKUS التي أبرمتها إدارة بايدن مع أستراليا وبريطانيا العظمى من أجل البناء المشترك لغواصات نووية جديدة، أن تكون بمثابة نقطة انطلاق لهذا النهج المتعدد الأطراف. ومع ذلك، يجب توسيع هذا النموذج عندما يتعلق الأمر بالأنظمة المتقدمة في المستقبل. لقد أثبتت الحرب في أوكرانيا اليوم أن القاعدة الصناعية الأميركية لا تصل إلى كونها صانع أسلحة العالم الحر بمفردها. ومع ذلك، بدلاً من التعامل مع تراجع تلك القاعدة الصناعية كخسارة استراتيجية صافية، فإنه يوفر فرصة للشراكة مع الحلفاء الديمقراطيين حول العالم في تطوير وبناء ترسانة التكنولوجيا المتقدمة الحالية والمستقبلية التي يمكنها الدفاع عن الحرية ضد أعدائها، الكبار والصغار".وتابع الموقع، "مع استمرار الصين في النمو كثاني أكبر اقتصاد في العالم، وربما تجاوزت الولايات المتحدة في وقت مبكر من عام 2030، فإن روسيا وإيران بالكاد أصبحتا من ضمن قائمة اقتصادات العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي. بالنظر عن كثب، وفقًا لتقديرات مجلة Global Finance لعام 2022، تحتل الولايات المتحدة وزملائها الديمقراطيات ثماني عشرة مرتبة من أفضل عشرين مكانًا في أكثر دول التكنولوجيا تقدمًا في العالم (باستثناء الإمارات العربية المتحدة، حليفة الولايات المتحدة، وهونغ كونغ). في غضون ذلك، تحتل الصين المرتبة الثانية والثلاثين على القائمة. كل هذا يشير إلى أنه إذا اجتمعت الولايات المتحدة والديمقراطيات معًا، فيمكنهما التغلب على الصين والمحور الجديد ليس فقط من حيث القوة الاقتصادية ولكن أيضًا بنوع من التركيز على التكنولوجيا الفائقة الذي سيكون جوهر ترسانة الديمقراطيات الفائزة".وختم الموقع، "خلاصة القول هي أن الدول الديمقراطية المتقدمة تتمتع بميزة اقتصادية وتكنولوجية رابحة على محور بكين وموسكو وطهران. من خلال الجمع بين حلفائها من خلال الاتفاقات الثنائية وكذلك الشراكات المشتركة بين القطاعين العام والخاص مع الشركات الأميركية والأجنبية التي يمكنها كسر الحواجز الإقليمية، يمكن للولايات المتحدة أن تواجه أخطر تهديد واجهه العالم الحر منذ نهاية الحرب الباردة-وتترك المحور الجديد يتساءل لماذا تجرأ على تحدي قوى الحرية".