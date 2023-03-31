ماذا تُريد روسيا من اعتقال الصحفي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش؟

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ذكر موقع "سكاي نيوز" أنّ قطار العلاقات الروسية الأميركية دخل محطة أخرى من محطاته المشتعلة، بعدما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي، أكبر جهاز أمني روسي، اعتقال مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، إيفان غيرشكوفيتش، الذي تم توقيفه بتهمة "التجسس" لصالح واشنطن.أفادت أجهزة الأمن في موسكو بأنَّ الصحفي المعتقل الذي ضُبط في إيكاترينبرغ ليس له أي علاقة بالصحافة، وكان ينفّذ أوامر أميركية بجمع معلومات حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري، باعتبارها إحدى مؤسسات الدفاع الروسية، وهي معلومات من أسرار الدولة، فماذا بعد اعتقال غيرشكوفيتش؟يقول الباحث في العلاقات الدولية أحمد العناني إن اعتقال الصحفي الأميركي في روسيا بتهمة التجسس، سابقة لم تحدُث منذ عقود، وستقود إلى مزيد من "صب الزيت على النار" بين البلدين اللذين يشهدان توترات غير مسبوقةٍ في العلاقات بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا المستمرة لأكثر من 13 شهرًا.ويُضيف أن غيرشكوفيتش أوَّل مراسل لإحدى وسائل الإعلام الأميركية يتم اعتقاله بتهمة التجسس في روسيا منذ حقبة الحرب الباردة، وبالتالي هي خطوة ستكون لها ردود فعل واسعة على الصعيدين السياسي والعقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة من واشنطن على موسكو أيضًا.ويُشير العناني في ذلك إلى تحذير واشنطن المتجدد للأميركيين بعدم السفر إلى روسيا، وأنه على المواطنين الأميركيين المقيمين في روسيا أو الذين سافروا إليها المغادرة فورا.أودانت أميركا قرار محكمة روسية ضد مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، إيفان غيرشكوفيتش، بالحبس احتياطيا لمدة شهرين، ويبدو أن الأمر سيصل إلى ذروة درجات الاحتقان، لا سيما أن الرئيس الأميركي جو بايدن يتابع تفاصيل الأمر، حسب ما أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي.وكان إيفان، وهو صحفي معتمد في سجلات وزارة الخارجية الروسية، يعد تقريرا بشأن مجموعة المقاتلين الخاصة "فاغنر"، في إطار الأضواء المسلطة عليها منذ أن انخرطت بشكل مباشر في العمليات العسكرية الجارية بأوكرانيا.وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان، إن السلطات تشتبه في أن إيفان كان يقوم بالتجسس خدمة لمصالح الحكومة الأميركية.وتوقع العناني أن تكون محاكمة المراسل الأميركي سريعة وأداة ضغط متبادل في العلاقات بين البلدين، وستتصل بما يجري في أوكرانيا وملف الإمدادات الغربية الواسعة لكييف، فالشارع الأميركي ودوائر صناعة القرار ستمارس ضغطا مكثفا على بايدن للإفراج عن المراسل المحتجز.ويتفق في الرأي فاديم أريستوفيتش، الأكاديمي في الشؤون الدولية بجامعة تافريسكي الأوكرانية، مؤكدًا أن تلك الورقة سيتم استخدامها من موسكو بشكل كبير ضد واشنطن، وبالأخص قبل الهجوم المضاد الذي تعد له كييف وتعتمد فيه بشكل كبير على السلاح الغربي والأميركي بشكل خاص.وأضاف أريستوفيتش أن موسكو لن تقايض في هذا الموقف بالإفراج عن روس محتجزين في واشنطن، بل سيتم المقايضة على السلاح والإمدادات، ويمكن أن يصل الأمر إلى إرغام كييف على التفاوض، مؤكدا أن فرص الإفراج عنه مستحيلة قبل أن تحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن، وهذا بالطبع لن يتم بدون تراجع واشنطن عن دعم كييف.وكان غيرشكوفيتش المعتقل قد عمل أيضا في صحيفة "موسكو تايمز"، وشغل أيضا مهمة "مساعد أخبار" في صحيفة "نيويورك تايمز"؛ ويواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما في حال أدين بتهمة التجسس. (سكاي نيوز)