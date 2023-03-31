السعودية توصي مواطنيها بالامتناع عن السفر لدولتين... ما السبب؟

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أوصت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية"، مواطني المملكة بتجنب السفر إلى دولتين في أفريقيا بسبب انتشار فيروس ماربورغ فيهما، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واس".وأوضح مصدر مسؤول في "وقاية"، أنه و"إشارة إلى ما تم إعلانه من السلطات الصحية في جمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية تنزانيا المتحدة من رصد تفش لمرض فيروس ماربورغ فإن هيئة الصحة العامة السعودية توصي بتجنب السفر إلى جمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية تنزانيا المتحدة".وأكد المصدر أن تلك التوصية هي إلى "حين السيطرة على المرض".ونصح المصدر السعوديين الموجودين في البلدين بـ"اتباع الإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة واتباع تعليمات السلطات الصحية المحلية". (الحرة)