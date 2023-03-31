فيديو رهيب... طفلة حاولت رمي صغير عمره 5 سنوات داخل بئر!

نفذت طفلة لا تتجاوز من العمر 7 سنوات عملية تخلص من صبي عمره 4 سنوات، بعد أن ألقت به في بئر في مقاطعة يونان الصينية.



وبينما حاول الصبي التشبث بالحياة ممسكا بطرف البئر، أرغمته الفتاة على السقوط 5 أمتار إلى العمق.



ورغم أن فرص النجاة كانت معدومة نظراً لصغر سن الطفل وعمق البئر، فإن للحياة رأياً آخر، حيث نجا الصغير بعدما أنقذه أهالي الحي، في حين قام أهل الطفلة بتقديم المال لأهل الصبي حتى لا يرفعوا شكوى للشرطة.



إلى ذلك، تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي أظهر الحادثة، واصفينه بـ"الصادم".



كما ألقوا باللوم على عائلتي الطفلين الذين تركوهما وحيدين للعب دون معرفة خطورة ما يجري حولهما. (العربية)

طفلة عمرها 7 من مقاطعة يونان الصينية ألقت بصبي عمره 4 في بئر عمقه 5متر وظل متشبثاً بطرف البئر لكنها أجبرته على السقوط بالقوة حيث كانت تحاكي مشهد رأته في التلفزيون.



تمكن سكان القرية من إنقاذه وقام أهل الطفلة بتقديم المال لأهل الصبي حتى لايرفعوا شكوى للشرطةpic.twitter.com/sTyzr33JpQ — إياد الحمود (@Eyaaaad) March 30, 2023 Advertisement