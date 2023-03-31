فيديو رهيب... طفلة حاولت رمي صغير عمره 5 سنوات داخل بئر!

طفلة عمرها 7 من مقاطعة يونان الصينية ألقت بصبي عمره 4 في بئر عمقه 5متر وظل متشبثاً بطرف البئر لكنها أجبرته على السقوط بالقوة حيث كانت تحاكي مشهد رأته في التلفزيون.
تمكن سكان القرية من إنقاذه وقام أهل الطفلة بتقديم المال لأهل الصبي حتى لايرفعوا شكوى للشرطةpic.twitter.com/sTyzr33JpQ
— إياد الحمود (@Eyaaaad) March 30, 2023
طفلة عمرها 7 من مقاطعة يونان الصينية ألقت بصبي عمره 4 في بئر عمقه 5متر وظل متشبثاً بطرف البئر لكنها أجبرته على السقوط بالقوة حيث كانت تحاكي مشهد رأته في التلفزيون.
تمكن سكان القرية من إنقاذه وقام أهل الطفلة بتقديم المال لأهل الصبي حتى لايرفعوا شكوى للشرطةpic.twitter.com/sTyzr33JpQ