Advertisement

عربي-دولي

فيديو رهيب... طفلة حاولت رمي صغير عمره 5 سنوات داخل بئر!

Lebanon 24
31-03-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1052608-638158655397801672.jpg
Doc-P-1052608-638158655397801672.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذت طفلة لا تتجاوز من العمر 7 سنوات عملية تخلص من صبي عمره 4 سنوات، بعد أن ألقت به في بئر في مقاطعة يونان الصينية.

وبينما حاول الصبي التشبث بالحياة ممسكا بطرف البئر، أرغمته الفتاة على السقوط 5 أمتار إلى العمق.

ورغم أن فرص النجاة كانت معدومة نظراً لصغر سن الطفل وعمق البئر، فإن للحياة رأياً آخر، حيث نجا الصغير بعدما أنقذه أهالي الحي، في حين قام أهل الطفلة بتقديم المال لأهل الصبي حتى لا يرفعوا شكوى للشرطة.

إلى ذلك، تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي أظهر الحادثة، واصفينه بـ"الصادم".

كما ألقوا باللوم على عائلتي الطفلين الذين تركوهما وحيدين للعب دون معرفة خطورة ما يجري حولهما. (العربية)
 
Advertisement

عربي-دولي

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:41 | 2023-04-02
10:40 | 2023-04-02
10:30 | 2023-04-02
10:11 | 2023-04-02
10:00 | 2023-04-02
09:30 | 2023-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website