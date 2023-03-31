اسم يؤرق أجفان ترامب.. من هو ألفين براغ؟

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يبدو أن ألفين براغ، اسمٌ بات يؤرق أجفان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ويهدد مستقبله وطموحه السياسي في العودة إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة، عبر الانتخابات المقرر إجراؤها في تشرين الثاني المقبل.فبسبب هذا الاسم، قد يصبح ترامب إذا ما تم اعتقاله فعلاً ومحاكمته بتهمة شراء صمت نجمة أفلام إباحية أميركية بمبلغ 130 ألف دولار قبل 6 سنوات، بقضية حرّكها براج نفسه، أول رئيس أميركي يواجه اتهامات جنائية.بحسب تقرير بريطاني، صنع ألفين براغ المنتمي للحزب الديمقراطي، مكانة له بالتاريخ كأول مدعي عام على المستوى الفيدرالي أو مستوى الولايات يوجّه اتهامات جنائية لرئيس أميركي.كما أضحى هدفاً يضعه ترمب صوب عينيه، خشية أن تتسبب تحقيقاته في تدمير أحلامه بالعودة للبيت الأبيض، ما جعله يرفع من نبرة التصعيد ويهدد بعبارات "الموت والدمار"، حال إدانته في القضية.أما عن السيرة الذاتية الرسمية، فيعرف لألفين براغ بأنه "ابن هارلم" الذي أصبح المدعي العام في مانهاتن بعد حياة طويلة أمضاها بالعمل الجاد والمطالبة بالعدالة، وفقاً لصحيفة "الغارديان".ويبلغ براغ الآن 49 عاما، وهو مساعد سابق للمدعي العام لولاية نيويورك وتلقى تعليمه في جامعة هارفارد، كما أنه مساعد المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الجنوبية من نيويورك.وفي عام 2021، انتخب كأول أميركي من أصل إفريقي يشغل منصب مدعي عام لمقاطعة نيويورك، وقد اتهمه ترمب في تصريحات سابقة بالعنصرية نظراً لسمار بشرته. وركز براغ في تلك الفترة على حماية السكان العاديين من انتهاكات الأقوياء، وتصحيح مظالم الماضي من خلال إبطال القناعات الخاطئة.وأصدر براغ عام 2022، مذكرة توعز إلى المدعين العامين بتجنب السعي إلى السجن في جميع الجرائم ما عدا أخطرها، على أن توازن الشرطة والمدعون العامون الحقائق والظروف الفردية لكل قضية من منظور العدالة ويعملون معا للحفاظ على سلامة سكان نيويورك.يشار إلى أن هيئة محلّفين كبرى في نيويورك كانت صادقت على توجيه الاتّهام إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة حول علاقة مزعومة معه قبل انتخابات عام 2016.في حين يواجه الرئيس السابق، 30 تهمة حين يحضر إلى المحكمة في مانهاتن، يوم الثلاثاء، المقبل للاضطلاع على لائحة الاتهام التي وجهها له المدعي العام، ألفين براغ، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي.وسيكون ذلك سابقة تاريخية، هي الأولى من نوعها، يمكن أن تعيد تلك الاتهامات رسم سباق الانتخابات الرئاسية في 2024. (العربية)