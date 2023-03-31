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عربي-دولي

وزير الخارجية السوري يزور مصر غدا

Lebanon 24
31-03-2023 | 09:30
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يستعد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لزيارة مصر، غدا السبت، لعقد مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة.

وستشهد القاهرة مباحثات مصرية سورية على مستوى وزيري الخارجية، حيث أنه من المقرر أن يجري اللقاء بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.
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وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد عقد الشهر الماضي لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، حيث نقل رسالة تضامن إلى الحكومة السورية في أعقاب الزلزال المدمر.

ونشرت وزارة الخارجية المصرية صورا للقاء شكري مع نظيره السوري فيصل المقداد، وأوضحت أنه "عقب لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد، سامح شكرى يعقد جلسة مباحثات مع نظيره السورى بمقر وزارة الخارجية السورية".

وأضافت أن شكري نقل "رسالة تضامن ومؤازرة من حكومة وشعب مصر مع الأشقاء في سوريا جراء الزلزال المدمر". (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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