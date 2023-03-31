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إقتصاد

إضراب "هيثرو".. الخطوط الجوية البريطانية تلغي أكثر من 70 رحلة جوية

Lebanon 24
31-03-2023 | 10:30
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في اليوم الأول من إضراب موظفي الأمن في صالة رقم 5 في مطار هيثرو، ألغت الخطوط الجوية البريطانية 72 رحلة، أثرت على ما يقدر بـ10 آلاف مسافر.

بعد فشل المحادثات الأخيرة ليلة أمس الخميس، قرر حوالي 1400 عضو من نقابة Unite العاملين في الأمن في مطار هيثرو، الإضراب عن العمل بدءا من اليوم الجمعة 31 اذار حتى عيد الفصح الأحد، 9 نيسان.
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ويعمل الغالبية عند نقاط التفتيش الأمنية في المبنى رقم 5، بينما يعمل آخرون في مراكز مراقبة في جميع أنحاء المطار.

وقال واين كينغ، مسؤول التنسيق الإقليمي في نقابة Unite: "لقد أهدر مطار هيثرو الفرصة لتجنب الإضراب الذي سيؤدي بلا شك إلى تأخير شديد وتعطيل للركاب عبر المطار، لكن هذا الخلاف هو نتيجة مباشرة لرفض مطار هيثرو دفع رواتب عادلة للعمال".

لكن متحدثا باسم مطار هيثرو قال: "لن ندع هذا الإضراب غير الضروري يؤثر على إجازات المسافرين.. خطط الطوارئ الخاصة بنا ستبقي المطار يعمل كالمعتاد طوال الوقت"، مبينا "أننا نقوم بنشر ألف عامل إضافي وفريق الإدارة بأكمله الذين سيكونون في المحطات لتقديم المساعدة للركاب خلال عطلة عيد الفصح المزدحمة". (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم

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