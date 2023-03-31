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عربي-دولي

ينتمي للحرس الثوري الإيراني... من قتلت إسرائيل في الهجوم على دمشق فجر اليوم؟

Lebanon 24
31-03-2023 | 07:00
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أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل ميلاد حيدري، وهو أحد مستشاريه وضباطه في هجمات إسرائيلية استهدفت ضواحي العاصمة السورية دمشق فجرا، متوعدا بالرد. (روسيا اليوم)
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