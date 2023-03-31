ينتمي للحرس الثوري الإيراني... من قتلت إسرائيل في الهجوم على دمشق فجر اليوم؟

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل ميلاد حيدري، وهو أحد مستشاريه وضباطه في هجمات إسرائيلية استهدفت ضواحي العاصمة السورية دمشق فجرا، متوعدا بالرد. (روسيا اليوم)



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