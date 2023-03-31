الكرملين يعلق على دعوة لوكاشينكو لوقف إطلاق النار

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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا حاليا ترى عمليتها العسكرية الخاصة بأوكرانيا السبيل الوحيد لتحقيق أهدافها.جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الجمعة ردا على دعوة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لوقف إطلاق النار، إلا أن بيسكوف أشار في الوقت نفسه أن الرئيسين الروسي والبيلاروسي سوف يناقشان هذه القضية الأسبوع المقبل حين لقائهما.وكان الرئيس البيلاروسي قد اقترح إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا وهدنة دون تغيير مواقع القوات، حيث قال في رسالة موجهة إلى الشعب والبرلمان إن على الأطراف الآن "التوقف قبل بداية التصعيد"، مشيرا إلى أن الغرب، إذا ما حاول استخدام الهدنة للخداع وتحقيق أغراضه الخاصة، فسوف تقوم روسيا حينها باستخدام القوة الكاملة لمجمعها الصناعي العسكري والجيش، بما في ذلك باستخدام "اليورانيوم المنضب والمخصب"، مؤكدا على أن "العسكريين يفهمونه جيدا". (روسيا اليوم)