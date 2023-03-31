هزّة أرضيّة ضربت بلداً عربيّاً منذ قليل... كم بلغت قوّتها؟

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أعلن المركز الوطني للزلازل تسجيل هزة أرضية اليوم بقوة 4.3 على مقياس ريختر شمال غرب مدينة حلب بحوالي 85 كيلومتراً.وقال المركز في بيان اليوم: إن الهزة وقعت عند الساعة 13.57 على خط الطول 36.672 شرقاً وخط العرض 36.880 شمالاً وعلى عمق 11 كيلومتراً.وقال المركز إنه سجل 9 هزات خلال الـ 24 ساعة الماضية وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم شدتها أقل من 3.6 درجات على مقياس ريختر.وأوضح المركز أن 4 من الهزات المسجلة كانت في لواء اسكندرون و5 في تركيا، مشيراً إلى أن الوضع الزلزالي يتجه نحو العودة لما كان سائداً قبل 6 شباط الماضي. (سانا)