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عربي-دولي

ماذا سيحدث لو ثار بركان فوجي؟

Lebanon 24
31-03-2023 | 13:30
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ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن ثوران بركان جبل فوجي، أعلى جبل في اليابان، مستقبلا، قد يؤدي إلى إغلاق العاصمة، طوكيو، وتعطيل الحياة فيها بشكل كامل.

وكان مجلس إدارة الكوارث لجبل "فوجي"، قد أعلن مؤخرا عن تحديث خطة إجلاء وهروب السكان في حال ثوران البركان.
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ودعت الخطة الجديدة سكان المناطق القريبة لإخلاء منازلهم سيراً على الأقدام، خوفا من إغلاق الطرق بالسيارات عند الفرار من تلك المناطق.
 
كما سوف يتم السماح باستخدام السيارات للسكان الذين يعيشون في مناطق سوف تصل إليها الحمم بعد أكثر من  24 ساعة من انفجار البركان.

وراجع المجلس، الذي يضم عدة أطراف حكومية، بما في ذلك الحكومة المركزية ومقاطعتي ياماناشي و"شيزوكا خطة الإجلاء للمرة الأولى، منذ 9 أعوام، وذلك بالاعتماد على دلائل جديدة.

وكان  آخر ثوران لجبل "فوجي" الذي يقع على بعد 90.5 كيلومتر جنوب غرب طوكيو، قد وقع العام 1707، حيث استمر "غضبه" لمدة 16 يوماً، تاركاً طبقة من الرماد البركاني، بسمك 4 سنتيمترات في مواقع أضحت ضمن وسط العاصمة اليابانية في الوقت الحالي. (الحرة)


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