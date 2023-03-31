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عربي-دولي

الدفاع البريطانية: لا ندعم قرارات الأمم المتحدة بشأن مخاطر اليورانيوم المنضب

Lebanon 24
31-03-2023 | 14:30
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قال نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي، إن وزارة الدفاع لم تتشاور مع المنظمات الدولية بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 بخصوص مخاطر اليورانيوم المنضب.

وأضاف هيبي في بيان نشر على موقع البرلمان البريطاني، ردا على سؤال في البرلمان البريطاني عما إذا كان قد تشاور مع المنظمات الدولية المهتمة بشأن هذه الفقرة من القرار قبل أن يقرر تزويد أوكرانيا بالقذائف، "لا، في ظل عدم وجود دليل قوي على عكس ذلك، فإننا لا ندرك الخطر المحتمل المتصور على الصحة والبيئة، وبالتالي، لا نؤيد قرارات الأمم المتحدة التي تشير إلى أن اليورانيوم المستنفد ضار". (روسيا اليوم)
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