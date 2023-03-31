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عربي-دولي

إحباط أكبر عملية تهريب للكوكايين في هذا البلد

Lebanon 24
31-03-2023 | 16:59
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قال مسؤولون إن الشرطة قامت بأكبر مصادرة كوكايين على الإطلاق في النرويج عندما اكتشفت 800 كيلوغرام من المخدرات في علب فواكه في أوسلو.


وأوضحت وكالة الأنباء النرويجية "إن تي بي" في وقت متأخر من أمس الخميس، أنه تم العثور على المخدرات هذا الأسبوع بعد إخبارية من الشرطة الألمانية، التي ضبطت 1200 كيلوغرام في بوتسدام.
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وقالت المتحدثة باسم الشرطة غريت لين ميتليد، إنها أكبر عملية مصادرة على الإطلاق في النرويج، مؤكدة أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان الكوكايين مخصصا للسوق النرويجية، أو النرويج تستخدم كنقطة عبور.

وأضافت لين ميتليد: "لا يمكننا استبعاد وجود شبكات أكبر متصلة بالنرويج".

ولم تكشف الشرطة عن التاريخ الدقيق الذي تم العثور فيه على الكوكايين في أوسلو، أو من أين وردت الفاكهة. ولم يتم القبض على أحد في النرويج. (روسيا اليوم)
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