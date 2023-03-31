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عربي-دولي

محلل سياسي: الغرب بات يدرك استحالة منع انتصار روسيا رغم ضخ الأسلحة لأوكرانيا

Lebanon 24
31-03-2023 | 15:30
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قال المحلل السياسي، ألكسندر نزاروف، إن الغرب بات يدرك أنه من المستحيل منع انتصار روسيا في الصراع حول أوكرانيا على الرغم من شحنات الأسلحة الغربية غير المسبوقة التي يرسلها إلى كييف.

وتعليقا على التصريحات التي تتحدث عن أن الدول الغربية تقترب من مناقشة إرسال "قوات حفظ سلام" إلى أوكرانيا، قال نزاروف، إنه لم يتضح بعد على أي مستوى تجري المناقشة وما إذا كانت مستمرة على الإطلاق، فإنه على الرغم من شحنات الأسلحة الغربية غير المسبوقة إلى أوكرانيا، يبدو أن العواصم الغربية أدركت أنه من المستحيل منع انتصار روسي في أوكرانيا دون تدخل غربي مباشر في القتال.
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وأضاف أنه من الواضح أن المرشحين الرئيسيين لمثل هذه المشاركة هم بولندا ورومانيا ودول البلطيق، مشيرا إلى أنهم يخشون التورط في حرب مع روسيا بمفردهم.

وأوضح أنه في الوقت نفسه، لا تنوي واشنطن التدخل بشكل مباشر، لأنها تنوي القتال بالوكالة لأطول فترة ممكنة.

وقال إنه إذا تم إجراء مناقشة حول "قوات حفظ السلام" على مستوى عال داخل الاتحاد الأوروبي، فهذا يشير على الأرجح إلى بحث واشنطن عن تنسيق لجر الدول الأوروبية إلى حرب مع روسيا دون التزامات من الناتو.

واعتبر أنه في حال كان ما نسمعه حتى الآن مجرد اقتراح لمناقشة الاحتمال، فعلى الأرجح أنه مجرد هجوم ذعر من جانب بولندا ودول البلطيق، ولكن على أي حال، فإن الثاني سينمو بسرعة عن الأول. (روسيا اليوم)
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