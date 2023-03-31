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عربي-دولي
مأساة في رمضان.. هكذا تُوفي 11 شخصاً أمام مركز توزيع أغذيّة
Lebanon 24
31-03-2023
|
11:52
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لقي ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم جراء تدافع مميت في مركز توزيع أغذية بمناسبة شهر رمضان في مدينة كراتشي الساحلية بجنوب باكستان، يوم الجمعة، حسبما قالت الشرطة ومسؤولو إنقاذ.
ووقع التدافع المميت عندما أصيب مئات الأشخاص بالذعر وبدؤوا في دفع بعضهم بعضا لالتقاط الطعام، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
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وقال مغيث هاشمي، المسؤول في جهاز الشرطة المحلية، إن بعضهم سقط بمجرى قريب للصرف الصحي.
وذكرت وسائل إعلام محلية في باكستان أن 11 شخصا في الأقل لقوا حتفهم في التدافع فيما أصيب آخرون.
وهذا هو أكثر أحداث التدافع دموية في مراكز توزيع الطعام الخاصة بشهر رمضان منذ بداية الشهر. وبهذا الحادث، ارتفعت حصيلة الوفيات جراء عمليات التدافع في مراكز توزيع الطعام المجاني خلال شهر رمضان إلى 19 حالة منذ الأسبوع الماضي. (سكاي نيوز عربية)
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