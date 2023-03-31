القائمة النهائيّة.. من هم المرشّحون للإنتخابات الرئاسيّة التركيّة؟

نشرت الجريدة الرسمية، الجمعة، القائمة النهائية للمرشحين الأربعة للانتخابات الرئاسية في تركيا وهم:

- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرشح تحالف "الشعب"

- كمال كليجدار أوغلو مرشح تحالف "الأمة" المعارض

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- محرم إنجة مرشح حزب الوطن

- سنان أوغان مرشح تحالف أتا.

هجوم على حزب

ومع نشر القائمة النهائية، فوجئت البلاد بهجوم على مقر لحزب الخير، أحد المشاركين في تحالف "الأمة" المعارض، والمشارك بمرشح موحد، وسط قلق من صبغ الانتخابات بأعمال عنف.

وتلقى حزب الخير، أحد أحزب تحالف "الأمة"، تضامنا كبيرا بعد تعرض مقره في إسطنبول، الجمعة، لإطلاق نار من مجهولين.

وفي التفاتة انتخابية، اعتبرت رئيسة الحزب ميرال أكشنر أنها تعرضت للهجوم بسبب كونها امرأة، وقالت: "كل أنواع الإهانات والقذارة والاشمئزاز التي لا يمكن القيام بها ضد رجل سياسي تعرضت لها؛ لأني امرأة!"

انسحاب لصالح أردوغان

وسابقاً، تمكن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، من منع تشتيت أصوات الكتلة المحافظة في البلاد، بعدما أقنع حزب الرفاة الجديد الذي يقوده فاتح أربكان نجل رئيس الأسبق نجم الدين أربكان، من الانضمام لتحالف الجمهور الذي يقوده الحزب الحاكم.

كما أعلن فاتح أربكان انسحابه من الانتخابات الرئاسية، ودعم ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان ضد مرشح تحالف المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو.

أما عن أسباب تراجع فاتح أربكان عن الترشح للرئاسة ودعم أردوغان، فقال الكاتب التركي محمد بارلاس: "لم يجد فاتح أربكان الكثير من المؤيدين في المجتمع المحافظ، كما ولم يتمكن من جمع التوكيلات بالسرعة التي أرادها ما عكس فتور شعبي تجاه ترشحه".

فمن هم المرشحون الأربعة؟

رجب طيب أردوغان



• ولد 1954 في إسطنبول، وتخرج من كلية علوم الاقتصاد والتجارة بجامعة مرمرة.



• انخرط في حزب "السلامة الوطنية"، ثم عضوا في حزب "الرفاه" ثم "الفضيلة"، وكلها أحزاب أسسها نجم الدين أربكان.



• تولى منصب رئيس حزب "الرفاه" في إسطنبول 1985، ثم رئيسا لبلدية إسطنبول 1994.



• أسس مع عبد الله غول حزب العدالة والتنمية 2001، وفاز بالانتخابات التشريعية 2002 وتولى أردوغان رئاسة الوزراء.



• خطا أردوغان خطوة واسعة عام 2014 بفوزه برئاسة البلاد بالانتخاب المباشر، وكرر الفوز في 2018.



كمال كليجدار أوغلو



•رئيس حزب الشعب الجمهوري، ويعتبر نفسه وريث فكر مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.



• وُلد 1948 في ولاية تونغلي، وتخرج من أكاديمية أنقرة للدراسات الاقتصادية والتجارية.



• في 2002 انضم لحزب الشعب الجمهوري، وفاز بعضوية البرلمان، وفي 2010 انتخبته الهيئة العامة للحزب رئيسا له.



• شارك في تأسيس تحالف "الأمة" المكون من 6 أحزاب معارضة لخوض انتخابات 2023.



محرم إنجه



• ولد 1964 لعائلة مهاجرة من اليونان، وتخرج من جامعة أولوداغ، واُنتخب لعضوية البرلمان على قوائم حزب الشعب الجمهوري عدة مرات، وترأس الكتلة البرلمانية للحزب.



• مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة 2018، وحصد أكثر من 30 بالمئة من الأصوات.



• خسر انتخابات رئاسة الحزب أمام كليتشدار أوغلو، ثم انشق عن الحزب وأسس حزب "المملكة" 2021 بفكر قومي علماني.



سنان أوغان



• ولد 1967 لعائلة قادمة من أذربيجان.



• تخرج من جامعة مرمرة، وحصل على الدكتوراة من جامعة موسكو للعلاقات الدولية.



• له 3 كتب منشورة وأكثر من 500 مقالة.



• انتخب نائبا عن حزب الحركة القومية في انتخابات 2011.



• قيادي الآن في تحالف "آتا" عن حزب النصر الذي يتبنى أجندة لترحيل اللاجئين. (سكاي نيوز عربية)