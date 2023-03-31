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عربي-دولي

موسكو: سنضرب أي قوة حفظ سلام في أوكرانيا تأتي دون موافقتنا

Lebanon 24
31-03-2023 | 13:15
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أكد الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن قوات "حفظ سلام" التي ستظهر على الخطوط الأمامية في أوكرانيا دون موافقة روسيا يجب القضاء عليها، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.
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وأعلن الكرملين في وقت سابق، اليوم الجمعة، أن بحث الاتحاد الأوروبي إرسال قوات حفظ سلام لأوكرانيا مسألة "خطيرة جداً".
 
وأضاف في بيان، الجمعة، أن استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا هو السبيل الوحيد لتحقيق أهداف موسكو حاليًا.

كما لفت إلى أن بعض النقاط في الخطة الصينية للسلام غير قابلة للتطبيق الآن.

أتى ذلك بعدما كشف رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، أن دول الاتحاد الأوروبي تقترب من مناقشة المسألة التي كانت تتجنبها في السابق والمتمثلة في إرسال "قوات حفظ سلام" إلى أوكرانيا.
 
وأضاف في تصريح صحافي أن الأعضاء قريبون من حقيقة أنه في محادثات القادة الأوروبيين بات مشروعا، مناقشة مسألة ما إذا كان يمكن للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إرسال قوات في شكل ما تمثل قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا أو من الأفضل عدم إرسالها. (العربية) 
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