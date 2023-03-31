لهذا السبب.. يرفض بنس توجيه اتهام إلى ترامب

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إعتبر مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي السابق، اليوم، أن توجيه لائحة اتهامات لدونالد ترامب يبعث برسالة "مروعة" للعالم عن نظام العدالة الأميركي وسيشجع حكاما مستبدين على إساءة استغلال السلطة.وقال بنس خلال مقابلة إن "هناك حكاما ديكتاتوريين ومستبدين حول العالم سيتذرعون بذلك لتبرير إساءة استخدامهم لما يسمونه بنظامهم الخاص للعدالة".وكان بنس نائباً لترامب وهو منافس محتمل له على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة في العام المقبل.