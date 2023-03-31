إيفانكا ترامب تخرج عن صمتها.. كيف علقت على القضية المتهم فيها والدها؟

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بادرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي السابق، يوم الجمعة، إلى التضامن مع والدها الذي أصبح أول رئيس أميركي يوجه إليه اتهام جنائي، بتهمة شراء صمت ممثلة إباحية خلال خوض انتخابات الرئاسة في 2016.وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن نجلي ترامب؛ وهما دونالد ترامب جونيور وإريك، كانا سباقين إلى إبداء التضامن مع والدهما الذي سيمثل أمام المحكمة في نيسان المقبل.ووصفت الصحيفة موقف إيفانكا بـ"البيان الصامت"، في إشارة إلى ما نشرته على موقع التواصل إنستغرام بشأن التفاعلات الجارية للقضية.وكتبت إيفانكا "أحب والدي، وأحب بلدي. اليوم، أشعر بالألم إزاءهما معا. مع تقديري للأصوات الداعمة من الوسط السياسي، في تعبيرها عن الدعم والقلق".