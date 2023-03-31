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عربي-دولي

إيفانكا ترامب تخرج عن صمتها.. كيف علقت على القضية المتهم فيها والدها؟

Lebanon 24
31-03-2023 | 13:50
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بادرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي السابق، يوم الجمعة، إلى التضامن مع والدها الذي أصبح أول رئيس أميركي يوجه إليه اتهام جنائي، بتهمة شراء صمت ممثلة إباحية خلال خوض انتخابات الرئاسة في 2016.

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وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن نجلي ترامب؛ وهما دونالد ترامب جونيور وإريك، كانا سباقين إلى إبداء التضامن مع والدهما الذي سيمثل أمام المحكمة في نيسان المقبل.

ووصفت الصحيفة موقف إيفانكا بـ"البيان الصامت"، في إشارة إلى ما نشرته على موقع التواصل إنستغرام بشأن التفاعلات الجارية للقضية.

وكتبت إيفانكا "أحب والدي، وأحب بلدي. اليوم، أشعر بالألم إزاءهما معا. مع تقديري للأصوات الداعمة من الوسط السياسي، في تعبيرها عن الدعم والقلق".
 
ووُصف هذا البيان بالصامت لأنه جاء على نحو مقتضب في إبداء التضامن مع ترامب الذي يواجه متاعب قضائية بينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض عبر انتخابات 2024. (سكاي نيوز عربية) 
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