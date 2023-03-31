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عربي-دولي

خروج قطارين عن سكّتيهما في سويسرا.. ماذا عن الإصابات؟

Lebanon 24
31-03-2023 | 13:58
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أعلنت شرطة العاصمة السويسرية برن أن قطارين إقليميين خرجا عن سكّتيهما الجمعة على بعد عشرات الكيلومترات الواحد من الآخر، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص شمال الكانتون.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة فلورينا شينك لوكالة فرانس برس إن القطار الأول خرج عن مساره قرابة الساعة 16,30 (14,30 ت غ) بين لوشارتز وبيال، والثاني بعد نحو عشرين دقيقة في ضواحي بورن زوم هوف.
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وأضافت أنّ "تدخّلات طواقم الإنقاذ - الشرطة وسيارات الإسعاف والإطفاء - مستمرّة"، موضحة أنّ الحادثين "أسفرا عن سقوط العديد من الجرحى".

ولم تحدّد الشرطة إلى الآن أسباب الحادثين المتتاليين شمال العاصمة السويسرية. ورجّحت شركة "آر بي اس" أن تكون الرياح الشديدة التي ضربت سويسرا الجمعة سبباً في الحادث الثاني.

واضافت المتحدثة باسم الشرطة أنه في الحادث الأول، "انقلب الجزء الخلفي من القطار على جانبه الأيمن". ووقع الحادث على الخط الموازي لبحيرة بيين والذي تشغّله شركة "ايه اس ام".

يشار إلى أن منخفض جوّي في جنوب انجلترا الجمعة تسبب في هبوب رياح عاتية على قسم من أوروبا يشمل سويسرا، بحسب هيئة الأرصاد السويسرية.

وترافقت الرياح الأشدّ مع أمطار غزيرة وعواصف.

وحذّرت الأرصاد الجوّية صباحاً من رياح تراوح سرعتها بين 80 و110 كلم في الساعة فوق السهول وبين مئة و140 كلم في الساعة في المناطق الجبلية.
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