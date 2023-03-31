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وفاة وزير سعودي سابق... من هو؟ (صورة)

Lebanon 24
31-03-2023 | 14:05
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توفي وزير الصحة السعودي السابق الدكتور أسامة عبد المجيد شبكشي اليوم الجمعة.
 
وولد أسامة شبكشي بجدة سنة 1943، ويحمل الدكتوراه في الأمراض الباطنة جامعة أيرلنجن في ألمانيا، والزمالة الفخرية من الكلية الملكية الإيرلندية للجراحين.
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كما عمل كعضو مجلس إدارة مركز الملك فهد للعلوم الطبية، وتولى مناصب في جامعة الملك عبدالعزيز آخرها مديرا للجامعة.

عين وزيرا للصحة من عام 1995 إلى 2003، وبعدها تم تعيينه مستشارا بالديوان الملكي، وآخر عمل تسلمه كان سفيرا للمملكة العربية السعودية في ألمانيا. (روسيا اليوم) 
 
وفاة وزير سعودي سابق
 
 
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