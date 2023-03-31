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عربي-دولي

منظمة الصحة العالمية: أسوأ تفشٍّ للكوليرا في الموزمبيق منذ أكثر من عقد

Lebanon 24
31-03-2023 | 17:20
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حذّرت منظّمة الصحّة العالمية الجمعة من أنّ الموزمبيق تشهد في أعقاب مرور الإعصار فريدي أسوأ تفشٍّ للكوليرا منذ أكثر من عقد. وقال ممثّل المنظمة في الموزمبيق الدكتور سيفيرين ريتر فون زيلاندر إنّ "تفشّي الكوليرا يحدث بانتظام في الموزمبيق بين تشرين الاول ونيسان، لكن مع نحو 21 ألف حالة إصابة و95 حالة وفاة، فإنّ هذا أكبر تفشٍّ منذ أكثر من عقد".
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وأضاف من مابوتو متحدّثا لصحافيين في جنيف خلال مؤتمر عُقد عبر الفيديو أنّه "على سبيل المثال، فإنّ إقليم مانيكا (وسط شرق) الذي يسجّل اليوم إصابات كثيرة لم يشهد أيّ إصابة بالكوليرا خلال السنوات الـ15 الماضية".
وحذّر المسؤول في المنظمة الأممية من أنّ "الوباء آخذ في الانتشار جغرافياً"، لافتاً إلى أنّ "المرض امتدّ إلى خمس مناطق جديدة خلال الأسبوع الماضي وحده".
ووفقاً لمنظمة الصحّة العالمية فإنّ الإصابات بالكوليرا سجّلت حتى اليوم في 47 منطقة تتوزّع على ثمانٍ من مقاطعات البلاد الـ11.
وتشهد البلاد حملات تطعيم للوقاية من هذا المرض. وتستهدف تطعيم أكثر من 1.35 مليون شخص.
وبحسب المسؤول في منظّمة الصحة فإنّ مياه الفيضانات الناجمة عن الإعصار فريدي تتراجع الآن، لكنّ الوصول إلى مياه الشرب والصرف الصحي لا يزال صعباً في وقت أتت الفيضانات على حوالى ثلث المحاصيل.
وضرب الإعصار فريدي جنوب القارّة السمراء مرّتين في أسابيع. وفي الموزمبيق، دمّر هذا الإعصار أكثر من 132 ألف منزل وشرّد 184 ألف شخص، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
كما تسبّب بتضرّر 163 منشأة صحّية في البلاد.
والكوليرا ليست مصدر القلق الوحيد لمنظمة الصحة العالمية بل هناك خشية من تفشّي الملاريا. وحذّر الدكتور ريتر فون زيلاندر من أنّه "خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيزداد عدد الإصابات بالملاريا بشكل كبير وسيزداد معدّل سوء التغذية، المرتفع أصلاً".
ولفت إلى أنّ "التغيّر المناخي ليس مشكلة مستقبلية، إنه موجود هنا حالياً".

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