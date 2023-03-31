Advertisement

عربي-دولي

تونس تبدأ قطع المياه سبع ساعات يومياً لمجابهة آثار الجفاف

Lebanon 24
31-03-2023 | 17:49
A-
A+
Doc-P-1052756-638159071051508307.jpg
Doc-P-1052756-638159071051508307.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، المخصصة للشرب، اليوم الجمعة إنها ستبدأ قطع المياه لمدة سبع ساعات ليلاً بصفة يومية، في مسعى للتقشف في مخزون المياه المحدود.
ويبدأ قطع المياه من التاسعة ليلاً إلى الساعة الرابعة فجراً بالتوقيت المحلي.
Advertisement
وبررت الشركة هذه الخطوة بالتوازنات السلبية بين العرض والطلب على المياه كما وصفت الظرف الذي تمر به البلاد بالحساس.
وقررت وزارة الفلاحة "الزراعة" في وقت سابق اليوم البدء بنظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه، في خطوة للحد من الهدر في وقت تعاني فيه البلاد من انحباس طويل للأمطار.
وتشهد السدود التونسية مستويات غير مسبوقة في حجم المخزون حيث لا تتعدى 30% من طاقة استيعابها وفق آخر تحديث الشهر الجاري. ويبلغ المخزون في أكبر سد في البلاد، سد سيدي سالم، المزود الرئيسي لمناطق الشمال 17% فقط من طاقة استيعابه. وجاء في قرار الوزارة الذي نشر اليوم، حظر استخدام مياه الشرب الذي تتولى توزيعه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للأغراض الفلاحية أو لري المساحات الخضراء أو لتنظيف الشوارع والأماكن العامة أو لغسيل السيارات.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:41 | 2023-04-02
10:40 | 2023-04-02
10:30 | 2023-04-02
10:11 | 2023-04-02
10:00 | 2023-04-02
09:30 | 2023-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website