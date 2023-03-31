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عربي-دولي

روسيا تحتجّ على "التصرّفات الاستفزازية" للقوات الأميركية في سوريا

Lebanon 24
31-03-2023 | 18:30
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قالت وكالة تاس للأنباء اليوم الجمعة إن روسيا احتجت لدى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش على التصرفات الاستفزازية للقوات الأميركية في سوريا.
ونقلت "تاس" عن مسؤول روسي كبير قوله إن تلك الأعمال الاستفزازية وقعت في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا. وتنشر الولايات المتحدة قوات في سوريا منذ نحو ثماني سنوات لمحاربة تنظيم داعش.
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ويُقيم المئات من أعضاء التنظيم المسلح في معسكرات تقع في مناطق قاحلة لا تخضع لسيطرة كاملة من التحالف ولا الجيش السوري.
ووافقت روسيا التي تسير مع تركيا دوريات مشتركة في شمال سوريا على إقامة مناطق خاصة يمكن للتحالف أن ينشط فيها. لكن الأميرال الروسي أوليج جورينوف رئيس مركز المصالحة الروسي في سورية قال لوكالة تاس إنه جرى رصد القوات الأميركية مرتين في مناطق غير تلك المتفق عليها.
وقال: "رصدنا تصرفات استفزازية من جانب وحدات تابعة للقوات المسلحة الأمريكية في محافظة الحسكة..".
وقدّم الجانب الروسي احتجاجاً للتحالف دون أن يذكر تفاصيل عن توقيته.
ونفذ الجيش الأميركي الأسبوع الماضي عدة ضربات جوية في سوريا ضد جماعات متحالفة مع إيران حملها مسؤولية هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل متعاقد أميركي في قاعدة للتحالف في شمال شرق البلاد.
وتدخلت روسيا في الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ عام 2015 لتقلب موازين القوة لصالح الرئيس بشار الأسد. ومنذ ذلك الحين توسعت موسكو في وجودها العسكري في سورية وأقامت قاعدة جوية دائمة لها إلى جانب قاعدة بحرية أخرى.
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