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عربي-دولي

ترتيبات لقمة مصرية ـ سورية.. هذا ما سيتم الاتفاق عليه

Lebanon 24
31-03-2023 | 23:00
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كشفت "العربية" نقلا عن مصادر عن إجراء ترتيبات لقمة مصرية ـ سورية خلال الفترة المقبلة.

 

وقالت المصادر إن وفداً مصرياً سيسافر إلى سوريا لترتيب قمة مشتركة بعد عيد الفطر، مشيرة إلى زيادة التنسيق الأمني بين البلدين.

 

وكان مصدر بوزارة خارجية النظام السوري قد كشف في وقت سابق أمس الجمعة أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيبحث مع نظيره المصري سامح شكري خلال زيارة للقاهرة "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

 

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر الذي لم تسمه القول إن المقداد سيبحث مع شكري أيضاً آخر التطورات في المنطقة والعالم.

 

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أفادت في وقت سابق أيضاً بأن وزير خارجية النظام السوري سيلتقي مع شكري اليوم السبت.

 

شكري في سوريا

يذكر أن شكري زار سوريا الشهر الماضي للتعبير عن تضامن مصر مع سوريا إثر الزلزال المدمر الذي شهدته البلاد في السادس من شباط وأوقع آلاف القتلى والجرحى.

 

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد وزير الخارجية المصري على أهمية إحياء العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية في أقرب وقت بما يتوافق مع القرارات الدولية من أجل الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء " كافة صور الإرهاب والتدخل الأجنبي" بها.(العربية)

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