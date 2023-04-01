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عربي-دولي

مقتل ضابط ايراني في سوريا بضربات إسرائيلية.. الحرس الثوري يكشف هويته

Lebanon 24
01-04-2023 | 00:00
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أكد الحرس الثوري الإيراني مقتل أحد مستشاريه في هجمات إسرائيلية استهدفت ضواحي العاصمة السورية دمشق فجر أمس الجمعة، متوعدا بالرد.

 

وأعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري، في بيان "استشهاد ميلاد حيدري، أحد مستشاري وضباط الحرس الثوري في الهجوم الإجرامي للكيان الصهيوني فجر الجمعة على محيط دمشق"، مدينة "صمت وتقاعس المحافل الدولية الفعالة حيال جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة والانتهاك المستمر لسيادة ووحدة أراضي دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة".

 

وأكد البيان أن "الكيان الصهيوني الزائف والمجرم سيتلقى بلا شك الرد على هذه الجريمة".

 

وفي السياق، دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاعتداءات الإسرائيلية فجر الخميس والجمعة على بعض النقاط في دمشق وريفها، مشيرا إلى أن "مثل هذه الممارسات العدوانية انتهاكا صارخا ومستمرا للقوانين والأنظمة الدولية، وكذلك الإجراءات الإسقاطية لصرف الانتباه عن الأزمات والانقسامات الداخلية العميقة لهذا الكيان، وكذلك استياءه من القوة الداخلية والانفتاحات الأخيرة في العلاقات الخارجية السورية". (روسيا اليوم)

 

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