Advertisement

عربي-دولي

بيلاروسيا تؤكد: السلاح النووي على أراضينا سيظل تحت سيطرة موسكو

Lebanon 24
01-04-2023 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1052777-638159206263858488.png
Doc-P-1052777-638159206263858488.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن مندوب بيلاروسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فالنتين ريباكوف، أن تدريب الطيارين البيلاروسيين من قبل روسيا وإمكانية نشر رؤوس حربية نووية تكتيكية على أراضي بيلاروس هما رد فعل استثنائي وقسري على التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي.

 

رد على التهديدات

وقال ريباكوف، متحدثا في اجتماع لمجلس الأمن: "إن تدريب الجانب الروسي للطيارين البيلاروسيين القادرين على تشغيل طائرات تحمل ذخيرة محددة، والتحديث المقابل لهذه الطائرات، وكذلك النشر المحتمل، أؤكد المحتمل، للرؤوس الحربية النووية التكتيكية على أراضي بيلاروس هو أيضا رد فعل استثنائي وقسري على تحديات ومخاطر الأمن القومي التي تواجه جمهورية بيلاروس" .

 

تحت سيطرة موسكو

وأوضح أن النشر المحتمل لأسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروس سيتم وفقًا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وسيظل الجانب الروسي هو المسؤول عن السيطرة على الذخيرة والتكنولوجيا.

 

من جهته، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن رغبة الغرب في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا تتطلب من موسكو اتخاذ جميع إجراءات الرد اللازمة، بما في ذلك في المجال العسكري، لضمان أمن دولة الاتحاد، روسيا وبيلاروسيا.

 

"نتخذ الخطوات اللازمة"

وقال نيبينزيا، متحدثا في اجتماع لمجلس الأمن: "على خلفية رغبة الناتو المعلنة صراحة في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، من الواضح أن مثل هذه الإجراءات تتطلب منا اتخاذ جميع الخطوات الانتقامية اللازمة، بما في ذلك في المجال العسكري، لضمان أمن دولة الاتحاد الروسية البيلاروسية".

 

وأضاف: "وبالضبط، الإجراءات التي أعلنها الرئيس الروسي، والتي أخافت نظام فولوديمير زيلينسكي ورعاته الغربيين". وتساءل "أو هل تتوقعون أننا لن نرد بشكل صحيح على أفعالكم العدوانية الاستفزازية؟".

 

نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا

يشار إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أعلن أن روسيا تعتزم نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا المجاورة.(العربية)

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:41 | 2023-04-02
10:40 | 2023-04-02
10:30 | 2023-04-02
10:11 | 2023-04-02
10:00 | 2023-04-02
09:30 | 2023-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website