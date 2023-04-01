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عربي-دولي

بعد هجمات في سوريا.. واشنطن تمدد مهمة حاملة طائرات "جورج إتش.دبليو بوش"

Lebanon 24
01-04-2023 | 01:30
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أعلن مسؤولون بالجيش الأميركي أمس الجمعة، ان الولايات المتحدة قررت تمديد مهمة حاملة الطائرات جورج إتش.دبليو بوش ومجموعة السفن المرافقة لها لتوفير خيارات لصانعي السياسات بعد هجمات دموية شنتها قوات مدعومة من إيران في سوريا الأسبوع الماضي.

 

ومن المرجح أن يعني القرار عدم عودة الحاملة والمجموعة المرافقة التي تضم أكثر من خمسة آلاف جندي أميركي والمتواجدة حالياً في منطقة العمليات التابعة للقيادة الأوروبية إلى مينائها الرئيسي في الولايات المتحدة حسب الجدول المقرر.

 

كما أكد الكولونيل جو بوتشينو المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي تمديد مهمة الحاملة.

 

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أمس الخميس، مقتل ثمانية مسلحين خلال ضربات جوية أميركية على منشأتين مرتبطتين بإيران في سوريا.

 

مقتل 6 جنود

كما ذكر البنتاغون أن ستة جنود أميركيين في سوريا تعرضوا لإصابات دماغية خلال هجومين مختلفين الأسبوع الماضي نفذهما مسلحون مدعومون من إيران، مضيفة أن تشخيص حالاتهم جاء خلال فحوصات روتينية في الأيام الأخيرة.

 

وترتفع حصيلة الخسائر في صفوف القوات الأميركية جراء الضربات والضربات المضادة الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة آخر، إلى جانب إصابة ستة جنود أميركيين.

 

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد يوم السبت الماضي، بارتفاع عدد القتلى في قصف جوي نفذته قوات التحالف الدولي على دير الزور إلى 19.(العربية)

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