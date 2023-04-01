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عربي-دولي

لضرب أهداف مهمة.. أوكرانيا تستخدم القنبلة الأميركية "الذكية" JDAM (صورة)

Lebanon 24
01-04-2023 | 02:00
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أعلن مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، استخدام كييف "قنابل ذكية" غربية من طراز JDAM-ER ذخيرة الهجوم المباشر ممتد المدى.

 

وقال في تصريحات صحفية: "نجحت طائراتنا بواسطتها في ضرب أهداف مهمة.. إنها قنابل أقل تأثيرا قليلا ولكنها دقيقة للغاية".

 

ولفت المستشار إلى أن أوكرانيا ترغب في امتلاك المزيد من هذه القنابل.

 

 
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يشار إلى أنه في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن قوات كييف قامت لأول مرة برمي قنبلة جوا مزودة بمجمع JDAM-ER.

 

وذكرت أن قوات كييف تلقت هذه القنابل "الذكية" في إطار حزمة المساعدات العسكرية الأميركية الدورية.(روسيا اليوم)

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