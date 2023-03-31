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عربي-دولي

كيف وقعت المواقع الايرانية بين فكي كماشة اميركية واسرائيلية؟!

Lebanon 24
31-03-2023 | 23:26
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كتب جورج شاهين في" الجمهورية": تبدو المواجهة الاميركية - الايرانية الاخيرة على جانبي حوض الفرات، عائقاً إضافياً يزيد من حجم وقوة الإنذارات الاميركية إلى الدول المعنية بـ «التحرّك المريب» تجاه سوريا، معطوفة على اعلان اميركي مباشر لكل من نوى التطبيع مع سوريا في مثل هذه الظروف قبل ان يُقدم السوريون على ما هو مطلوب منهم من خطوات تفتح الطريق إلى مثل هذه المحطات الكبيرة. وعليه، فإلى ما تركته المواجهات العسكرية من أجواء توتر تجاوزت الاراضي السورية، فإنّ كثافة الغارات الاسرائيلية لربما زادت في الطين بلّة، وخصوصا انّها استهدفت مواقع ايرانية حساسة في دمشق، دفعت إلى الاعتراف بمقتل احد الضباط الايرانيين الكبار نتيجة إحداها.

وبناءً على كل ما تقدّم، فقد كشفت المراجع الديبلوماسية التي تواكب الملف السوري، انّ الخطة الايرانية التي استدرجت الاميركيين إلى مواجهة مباشرة معها، قد ارتدت عليها، لتحمّلها مسؤولية إطلاق شرارة التوتر الذي شهدته مناطق متعددة من شمال الأراضي السورية وشرقها امتداداً إلى الاراضي العراقية والتركية. وإن كانت احدى النظريات تقول انّ ايران نجحت في إبراز الحديث مجدداً عن وجود «قوات احتلال أميركية» على الأراضي السورية وإثارة الجدل حولها، فإنّها عملية اوقعتها الغارات الاميركية ومن بعدها الاسرائيلية، بتوزع أهدافها على المناطق السورية المختلفة ما بين شمال شرقها ودمشق وضواحيها والساحل السوري الشمالي. وإن وضعت المطارات السورية من وقت لآخر هدفاً إضافياً لتعطيلها ومنع استخدامها في نقل الأعتدة الايرانية اليها، فانّها اوقعت القواعد الايرانية بين فكي كماشة اسرائيلية ـ اميركية يمكن الحديث عن تاريخ بداياتها ولكن أحدا لا يمكنه التكهن بنهايتها. ولذلك، هل يمكن القول انّ واشنطن سمحت لتل أبيب بتزخيم غاراتها على الأراضي السورية، شرط صرف النظر عن أي عملية تستهدف أي موقع نووي او منشأة في ايران اياً كان الثمن.

 

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