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عربي-دولي

خطة لتعزيز الزواج ورفع معدل المواليد في هذا البلد

Lebanon 24
01-04-2023 | 03:00
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أعلن وزير في مجلس الوزراء الياباني مكلف بمعالجة انخفاض معدل المواليد عن مسودة مقترح يهدف إلى تغيير الاتجاه الانحداري، بما في ذلك زيادة الدعم المخصص لرعاية الأطفال والتعليم وزيادة الأجور للعمال الأصغر سنا لتحفيزهم على الزواج والإنجاب.

 

ويشهد عدد سكان اليابان، البالغ أكثر من 125 مليون نسمة، تراجعا منذ 15 عاما، ويتوقع أن ينخفض إلى 86.7 مليونا بحلول عام 2060.

 

وتسبب تراجع عدد السكان وإصابة المجتمع بالشيخوخة في تداعيات هائلة على الاقتصاد وأمن الدولة في الوقت الذي تعزز فيه اليابان جيشها لمواجهة طموحات الصين الإقليمية.

 

ولمعالجة المشكلة، تقترح الخطة زيادة المساعدة المالية وزيادة الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال.(سكاي نيوز)

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