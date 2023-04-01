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عربي-دولي

بعد 3 أيام من العلاج.. البابا فرنسيس يخرج من المستشفى

Lebanon 24
01-04-2023 | 04:29
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تتفق مختلف الصحف الإيطالية على أن البابا فرنسيس الذي أصيب الأربعاء الماضي في أثناء الجلسة العامة بالتهاب رئوي شديد رافقته رهفة في القلب، يقوم بجهد كبير يفوق طاقته الجسدية.

وكانت صحيفة "il tempo " الإيطالية أشارت الخميس الماضي إلى أن البابا أصيب بنوبة قلبية.
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"فاجأ البابا فرنسيس الرأي العام بخروجه من مستشفى جيميلي الذي يخصص في الطابق العاشر جناح خاص بالبابا. وفاجأ الجميع عندما قام امس من سريره ليزور جناح الأورام الخاص بالأطفال وعمد طفلا من أميركا اللاتينية"، كتبت جريدة "la repubblica"

وأشارت صحف أخرى في تعليقاتها أن أب الكنيسة الكاثوليكية يقوم بجهد يفوق حاله الصحية.

ومن المنتظر أن يخرج البابا بعد ظهر اليوم من المستشفى.

وأمس تسلم المندوبون المعتمدون لدى الكرسي الرسولي رسالة من مدير دار الصحافة في الفاتيكان، تؤكد أنه سيشارك في قداس واحتفالات الشعانين.
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