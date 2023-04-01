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عربي-دولي

2.6 مليار دولار.. مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا

Lebanon 24
01-04-2023 | 04:00
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قال ثلاثة مسؤولين أميركيين إنه من المتوقع الإعلان، بحلول يوم الاثنين المقبل، عن حزمة مساعدات عسكرية أميركية جديدة بقيمة 2.6 مليار دولار قد تشمل رادارات للمراقبة الجوية وصواريخ مضادة للدبابات وشاحنات لنقل الوقود لدعم أوكرانيا في قتالها ضد روسيا.
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طبيعة المساعدات العسكرية
تتألف المساعدة من 2.1 مليار دولار من مساعدات الأسلحة المستمدة من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية التي تسمح لإدارة الرئيس جو بايدن بشراء أسلحة من قطاع الصناعة بدلا من مخزونات الأسلحة الأميركية.

وقال المسؤولون الذين اشترطوا عدم نشر أسمائهم إنه من المتوقع أيضا أن تكون ستة أنواع من الذخائر، تتضمن ذخائر الدبابات، على قائمة العتاد التي قد تكتمل خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضافوا أنه قد يطرأ تغيير على المبلغ النهائي للحزمة والعتاد.
من المقرر أيضا إدراج ذخائر جوية دقيقة ومعدات جسور قد تستخدمها أوكرانيا للهجوم على مواقع روسية، ومركبات إنقاذ لمساعدة المعدات الثقيلة المعطلة مثل الدبابات وقذائف إضافية لمنظومة (ناسامس) للدفاع الجوي التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لكييف.
من المتوقع أن يأتي المبلغ المتبقي وهو 500 مليون دولار ويتألف أساسا من ذخائر لمساعدة كييف في شن هجوم الربيع ضد القوات الروسية، من أموال سُلطة السحب الرئاسية التي تسمح للرئيس بالسحب من المخزونات الأميركية الحالية في حالة الطوارئ.
وتعهدت الولايات المتحدة حتى الآن بتقديم أكثر من 30 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ الحرب الأوكرانية.
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