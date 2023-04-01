إسرائيل في وضع غير مسبوق: 4 ملاحظات تحدد مسار نتنياهو

Advertisement

استغرق الأمر ثلاثة أشهر ليكتشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان يُعتقد في يوم من الأيام أنه السياسي الأقوى والأكثر ذكاءً على وجه الأرض، أنه تعثر بشكل سيئ، وربما قاتل، وذلك بعد أن نزل مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع، وبعد الإضراب العام الذي أدى الى توقف الرحلات الجوية في المطار الدولي الرئيسي لإسرائيل، وإغلاق سفارات وقنصليات الدولة في كل أنحاء العالم.وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، "من الصعب المبالغة في حجم خطأ نتنياهو الاستراتيجي في تخيل أنه يستطيع بشكل أحادي - حتى مع وجود أغلبية في الكنيست - تدمير قضاء مستقل وتغيير طابع الدولة. عززت إقالته الاستباقية لوزير دفاعه ،لأنه تجرأ على التحدث علناً ضد الإصلاحات القضائية، الانطباع بأن رئيس الوزراء قد وضع سياساته الشخصية فوق أمن الوطن، وهي صورة انعكست في احتجاجات الآلاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين. إذا قام نتنياهو باستبدال وزير دفاعه المطرود بوزير أكثر امتثالا، يتساءل المرء عما إذا كان الكثير في جيش الدفاع الإسرائيلي سيوافقون على اتباع خطى الشخص الجديد المعين. وأعطيت الاحتجاجات شرعية هائلة نتيجة مشاركة جنود الاحتياط والضغط على رئيس الوزراء من قبل رؤساء المخابرات والأمن في البلاد".وتابعت المجلة، "في النهاية، كان بعض أعضاء حزب الليكود التابع لنتنياهو والأحزاب الدينية المتطرفة في ائتلافه الحاكم يضغطون عليه للتنحي. وبالفعل، بدا من التركيبة المتنوعة للمتظاهرين أن رئيس الوزراء كان يتعامل مع المجتمع الإسرائيلي ككل. مسيرة نتنياهو السياسية لم تنته بأي حال من الأحوال، وائتلافه لا يظهر بوادر انهيار وشيك. لكن سمعته السياسية تشوهت، وجهود ائتلافه لإحداث ثورة قضائية تلقت ضربة خطيرة، ولديه الآن نقص في الثقة من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. ستبقى السياسة الإسرائيلية غير مستقرة للغاية مع ظهور التأثير الكامل لما حدث، بالإضافة إلى التحديات الأمنية التي تلوح في الأفق. في ما يلي أربع ملاحظات مهمة من هذه الدراما بأكملها وماذا سيحدث لاحقًا".أولاً، الأمر لم ينته بعدورأت المجلة أنه "على الرغم من أن نتنياهو قد توقف مؤقتًا عن دفع إصلاحاته القضائية، إلا أنه أوضح أيضًا أنه سيواصل نقل مشاريع القوانين عبر الكنيست بعد انتهاء عطلة عيد الفصح في أيار. حتى قبل إعلانه عن وقف الإصلاحات، قام رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست - أحد المهندسين الرئيسيين للإصلاحات - بإعداد قانون التعيينات القضائية للتصويت النهائي في أي لحظة. وعقد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي حاول دون جدوى إيجاد حل وسط لإنهاء الأزمة، محادثات بين الطرفين. لكن ربما كإشارة إلى أن نتنياهو ليس جادا بشأن التسوية، لم يشارك في المفاوضات أي من المساعدين الرئيسيين الذين صمموا خطط التشريع القضائي الخاصة به".وتابعت المجلة، "في ظل انعدام الثقة في رئيس الوزراء، لا يخاطر المتظاهرون بأي فرصة ويخططون لمواصلة الضغط في الشوارع. في الواقع، ربما ظهر عامل جديد لا يمكن التنبؤ به على المشهد السياسي في إسرائيل: إنشاء حركة شعبية أظهرت بالفعل قدرتها على الاستمرار وقوتها. يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكانها الحفاظ على نفسها وتنظيمها لإحداث تغيير سياسي دائم. لكنها إشارة واضحة ليس فقط لنتنياهو ولكن للسياسيين في كافة المجالات بأن لديها قوة لا يمكن تجاهلها بعد الآن".ثانياً، هذا ليس نتنياهو نفسهوبحسب المجلة، "ربما يكون العامل الأكثر أهمية والأكثر إثارة للحيرة في الأزمة المستمرة هو التغيير الواضح في شخصية رئيس الوزراء وسلوكه. لطالما افتخر نتنياهو بقدرته على قراءة الموضوع السياسي بشكل صحيح والبقاء ضمن الخطوط العريضة لما قد يتحمله الجمهور. لقد تغير كل هذا بشكل كبير. ما الذي غيّر سلوك نتنياهو يمكن أن يبقى فقط مصدر تكهنات. هل هي محاكمته الجارية بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة؟ أم أن، كما جادل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك في مقابلة حديثة، نتائج البحث عن السلطة المطلقة هي التي تفسد بشكل مطلق؟ أو ربما هو تأثير الدائرة المغلقة لمستشاري نتنياهو وعائلته - وخاصة ابنه يائير - الذين يتاجرون بنظريات المؤامرة والبارانويا؟ مهما كان السبب، فقد أنتج نتنياهو أخطر أزمة داخلية في تاريخ إسرائيل. يبقى أن نرى ما إذا كان يستطيع تغيير المسار".ثالثاً، لا يزال الاحتلال قنبلة قابلة للاشتعالوتابعت المجلة، "كان الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه من أكثر التهديدات ذات الأهمية لأمن إسرائيل ورفاهها على المدى الطويل، غائبًا عن خطاب التظاهرات. لفت اليساريون وغيرهم من النقاد إلى استخفاف التطاهرات التي تطالب بالديمقراطية داخل إسرائيل لكنها تتجاهل السياسات والإجراءات المعادية للديمقراطية للحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والتمييز المنهجي ضد المواطنين العرب في إسرائيل. بالنسبة للمتظاهرين، كان الفصل بين هاتين المسألتين تكتيكًا حاسمًا للحفاظ على التماسك بين مجموعة تضم العديد من الإسرائيليين المحافظين، بما في ذلك بعض الذين يعيشون في المستوطنات الإسرائيلية. إن دمج أسباب الإصلاح القضائي والاحتلال من شأنه أن يخلق انقسامات خطيرة بين المتظاهرين".وأضافت المجلة، "ومع ذلك، فإن السؤال هو ما إذا كانت الدوافع الديمقراطية التي تقود التظاهرات يمكن أن تنتقل إلى حملة وطنية لإنهاء الاحتلال، أو على الأقل تعزيز الحقوق المتساوية للفلسطينيين. ومن المؤشرات التي تبعث على الأمل أن بعض المتظاهرين تبنوا شعار "الديمقراطية للجميع"، مما يشير إلى احتمال وجود صلة بين الجدل الداخلي والاحتلال. لكن هذا لا يمثل آراء الغالبية العظمى من المحتجين. عندما يهدأ الوضع الداخلي، قد يعود التهديد الوجودي للنسيج الاجتماعي والسياسي لإسرائيل إلى الواجهة. وحتى قبل ذلك، فإن احتمال اندلاع انتفاضة فلسطينية أخرى يلوح في الأفق بشكل كبير، نتيجة تصاعد الإحباط والغضب بين الشباب الفلسطينيين. بدون التزام جاد، إما بالانفصال إلى دولتين أو ديمقراطية لكل فرد في المنطقة، ستبدو الاحتجاجات على الإصلاح القضائي بلا معنى. ومع تصاعد التوترات في الضفة الغربية وتزايد عنف المستوطنين، لن يتطلب الأمر الكثير لاندلاع الانفجار".رابعاً، نتنياهو تحت المراقبة من قبل بايدنوبحسب المجلة، "إن إدارة بايدن تتكيف ببطء مع حقيقة أنها لم تعد تتعامل مع نتنياهو القديم. ومع ذلك، فإن تصرفات رئيس الوزراء تختبر بايدن، ويتراكم الغضب والإحباط. ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن أي شعور بأن الإدارة مستعدة لفرض تكاليف أو عواقب محددة على حكومة نتنياهو. إن التوترات الحالية بين إدارة بايدن وتحالف نتنياهو لا مثيل لها في تاريخ العلاقات الأميركية الإسرائيلية. كان لدى البلدين خلافات عميقة حول السياسة، وعادة ما تتعلق بالقضية الفلسطينية أو لبنان، ولكن ما لم يسبق له مثيل من قبل هو شكوك حول القيم التي طالما قالا إنهما يشتركان فيها. إذا انهار هذا الأساس وانزلقت إسرائيل نحو اللا ليبرالية، فإن الطابع الخاص للعلاقة الأميركية الإسرائيلية سيتغير. في هذا الصدد، لن تكون إعادة ضبط العلاقات الثنائية سهلة حتى لو تم حل أزمة الإصلاح القضائي، لأن القضية أصبحت الآن مسألة ثقة".وختمت المجلة، "مسؤولية إعادة بناء الثقة تقع بالكامل على عاتق نتنياهو. لقد أنشأ هذا الائتلاف، ودعم التشريع الذي أدى إلى الأزمة الداخلية، ولم يتخذ بعد إجراءً صريحًا لتغيير المسار. بالنظر إلى العقلية الحالية لرئيس الوزراء واعتماده على شركائه الحاليين في التحالف، سيكون قول ذلك أسهل من فعله".