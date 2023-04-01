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عربي-دولي
أوكرانيا تعلن استخدام القنبلة الأميركية الذكية JDAM
Lebanon 24
01-04-2023
|
04:30
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كشفت أوكرانيا عن استخدام قواتها لقنبلة أميركية ذكية جديدة من نوع JDAM-ER، أي ذخيرة الهجوم المباشر ممتد المدى".
جاء ذلك على لسان مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، في تصريحات صحفية حيث أكد استخدام كييف للقنابل الذكية JDAM-ER.
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وقال إغنات: "نجحت طائراتنا بواسطتها في ضرب أهداف مهمة.. إنها قنابل أقل تأثيرا قليلا ولكنها دقيقة للغاية"، بحسب ما ذكرت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.
ولفت مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية إلى أن بلاده ترغب في امتلاك المزيد من هذه القنابل.
يشار إلى أنه في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن القوات الأوكرانية تلقت هذه القنابل "الذكية" في إطار حزمة المساعدات العسكرية الأميركية الدورية.
وكانت القوات الأوكرانية أقرت أيضا باستخدام قنابل أميركية ذكية موجهة من طراز GLSDB.
وقال إغنات على الهواء في التلفزيون "يونايتد نيوز" الحكومي، الجمعة: "نحن نستخدم أيضا قنابل GLSDB الموجهة.. هذه قنابل من النمط الغربي، والتي تضرب بها طائراتنا أهدافا مهمة بنجاح كبير. هذه القنابل أقل قوة قليلا، لكنها دقيقة للغاية".
يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الثلاثاء الماضي، أن قواتها تمكنت من إسقاط قنبلة موجهة من طراز GLSDB، للمرة الأولى، وهي قنبلة جوية "ذكية" مزودة بمحرك، أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع في تقرير يومي إن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 18 قذيفة من راجمات هيمارس وقذيفة موجهة من طراز GLSDB خلال النهار".
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