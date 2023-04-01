19
o
بيروت
19
o
طرابلس
6
o
صور
21
o
جبيل
0
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
22
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
انتشال 22 سفينة غارقة في ميناء الصيد بمدينة عدن
Lebanon 24
01-04-2023
|
04:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الحكومة اليمنية، توقيع اتفاق مع إحدى الشركات المحلية، لانتشال 22 سفينة غارقة في ميناء الصيد بمدينة عدن جنوبي البلاد.
وذكرت وزارة الزراعة والثروة السمكية في الحكومة اليمنية، أنها أبرمت عقداً مع شركة محلية لتولى مهمة رفع 22 من السفن الغارقة في ميناء صيد السمك في مديرية التواهي، بعد فوزها بالمزاد المعلن عنه من قبل المحكمة التجارية.
Advertisement
وأوضحت الوزارة، أنها ناقشت مع الشركة الترتيبات المتعلقة بتنفيذ عملية انتشال السفن الغارقة في الميناء الواقع في منطقة حجيف، والخطة التي وضعتها لتنفيذ عملية انتشال السفن الغارقة في حوض الميناء.
وشددت الوزارة، على أهمية البدء بالأعمال، وإدخال المعدات التي سيجري خلالها انتشال وتقطيع السفن الغارقة وإخراجها من الميناء، والالتزام بالفترة الزمنية المحددة، والحرص على ألا تؤثر تلك الأعمال في المجرى الرئيسي للملاحة، وكذلك الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية في أثناء أعمال قطع وإخراج السفن الغارقة لتجنب حدوث أي تلوث يضر بالأحياء البحرية.
كما وضعت خطة أولية للتخلص من 12 ناقلة نفط متهالكة موجودة في الميناء التجاري الاستراتيجي، بغرض تحويلها إلى بيئات اصطناعية للأسماك، والحفاظ على عدم انجراف التربة.
وأبدت ألمانيا، في وقت سابق، رغبتها في تمويل مشروع إعادة تأهيل ميناء عدن، على أن يتولى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مهمة تنفيذ المشروع الذي تبلغ كلفته التقديرية مبلغ 20 مليون دولار.
وكانت وزارة المياه والبيئة اليمنية، قد وضعت خطة أولية للتخلص من ناقلات النفط المتهالكة قرب ميناء عدن، وقالت إن التخلص من السفن المتهالكة عادة ما يحدث بعدة طرق؛ منها تفكيكها، وإعادة استخدام هياكلها على الشاطئ خارج الماء لأي أغراض كبناء مصدات أو حواجز الأمواج، وهذه الطريقة تعد من أقدم الطرق في التخلص من السفن.
كما يمكن إعادة استخدام السفن في شكلها الأصلي كمخزن عائم على الشاطئ، أو إعادة تدويرها، ومن الطرق أيضاً إغراقها في المياه لتكوين بيئات اصطناعية من الشعاب المرجانية. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ مهم جداً عن الدولار والرواتب.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ مهم جداً عن الدولار والرواتب.. ما الجديد؟
15:05 | 2023-04-01
01/04/2023 03:05:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرٌ جديد للدولار صباح الأحد.. إليكم كم بلغَ بعد "تراجع"
Lebanon 24
سعرٌ جديد للدولار صباح الأحد.. إليكم كم بلغَ بعد "تراجع"
02:00 | 2023-04-02
02/04/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال أيام.. ماذا سيفعل مصرف لبنان بــ"الدولار"؟
Lebanon 24
خلال أيام.. ماذا سيفعل مصرف لبنان بــ"الدولار"؟
02:15 | 2023-04-02
02/04/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. لن تتوقعوا سعر "قنينة المي" في لبنان!
Lebanon 24
بالدولار.. لن تتوقعوا سعر "قنينة المي" في لبنان!
14:57 | 2023-04-01
01/04/2023 02:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت لبنان.. وسكان هذه الدولة العربية شعروا بها
Lebanon 24
هزة أرضية ضربت لبنان.. وسكان هذه الدولة العربية شعروا بها
06:52 | 2023-04-02
02/04/2023 06:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:41 | 2023-04-02
السعودية وروسيا ودول عربية يعلنون خفضاً طوعياً لإنتاج النفط يتجاوز 1.5 مليون برميل
10:40 | 2023-04-02
وزير الخارجية السعودية تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني... ماذا بحثا؟
10:30 | 2023-04-02
بوريل: سنتصدى لأي خرق خلال ترؤس روسيا مجلس الأمن
10:11 | 2023-04-02
ضابط روسي سابق يسخر من قادة الحرب الروسية في أوكرانيا... بماذا وصفهم؟
10:00 | 2023-04-02
"إسرائيل" أمام أزمة وجودية.. ما يُخطط له المستوطنون ليس سهلاً!
09:30 | 2023-04-02
نائب مصري يعلق على زيارة وزير الخارجية اليمني إلى إثيوبيا.. ماذا قال؟
فيديو
فنانة سورية تُفجر مُفاجأة: زوجي خانني مع صديقتي المقربة! (فيديو)
Lebanon 24
فنانة سورية تُفجر مُفاجأة: زوجي خانني مع صديقتي المقربة! (فيديو)
05:00 | 2023-04-01
02/04/2023 17:52:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أشبه بفيلم هوليوودي: سرق سيارة الشرطة ثم قفز منها أثناء مطاردته (فيديو)
Lebanon 24
أشبه بفيلم هوليوودي: سرق سيارة الشرطة ثم قفز منها أثناء مطاردته (فيديو)
02:00 | 2023-04-01
02/04/2023 17:52:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت مع هشام حداد.. فنانة شهيرة تكشف خيانة تامر حسني لزوجته معها! (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت مع هشام حداد.. فنانة شهيرة تكشف خيانة تامر حسني لزوجته معها! (فيديو)
01:59 | 2023-04-01
02/04/2023 17:52:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact